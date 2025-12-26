Nez Rouge offrirà anche i suoi servizi la notte di San Silvestro (foto d'archivio). KEYSTONE

Durante le festività natalizie Nez Rouge, il cui obiettivo è riportare a casa chi ha bevuto troppo per mettersi alla guida, ha riaccompagnato in tutta sicurezza 9'134 persone al loro domicilio.

Keystone-SDA SDA

Il 24 e il 25 dicembre, 766 volontari hanno effettuato 5'037 corse, ha annunciato l'organizzazione senza scopo di lucro quest'oggi in una nota. L'operazione riprenderà durante la notte di San Silvestro.

Il servizio è gratuito, ma non garantito, poiché dipende dalle condizioni meteorologiche, dal numero di richieste e dalla disponibilità dei volontari e dei veicoli, ricorda Nez Rouge.

La notte di San Silvestro è estremamente intensa per gli operatori; occorre quindi mettere in conto tempi di attesa lunghi, e magari prevedere un'alternativa.