SvizzeraMigliaia di persone rientrate in sicurezza grazie a Nez Rouge
SDA
26.12.2025 - 13:02
Durante le festività natalizie Nez Rouge, il cui obiettivo è riportare a casa chi ha bevuto troppo per mettersi alla guida, ha riaccompagnato in tutta sicurezza 9'134 persone al loro domicilio.
Il 24 e il 25 dicembre, 766 volontari hanno effettuato 5'037 corse, ha annunciato l'organizzazione senza scopo di lucro quest'oggi in una nota. L'operazione riprenderà durante la notte di San Silvestro.
Il servizio è gratuito, ma non garantito, poiché dipende dalle condizioni meteorologiche, dal numero di richieste e dalla disponibilità dei volontari e dei veicoli, ricorda Nez Rouge.
La notte di San Silvestro è estremamente intensa per gli operatori; occorre quindi mettere in conto tempi di attesa lunghi, e magari prevedere un'alternativa.