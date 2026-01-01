  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Nez Rouge poco sollecitato a Capodanno, in calo dal 2020

SDA

1.1.2026 - 14:36

Dalla crisi del coronavirus si è verificato un cambiamento nelle abitudini e il numero delle persone trasportate è diminuito.
Dalla crisi del coronavirus si è verificato un cambiamento nelle abitudini e il numero delle persone trasportate è diminuito.
Keystone

Il servizio di trasporto notturno Nez Rouge ha riportato a casa in sicurezza 4'700 persone nella notte di Capodanno: 1'160 volontari sono stati impegnati in 1'980 viaggi.

Keystone-SDA

01.01.2026, 14:36

01.01.2026, 14:46

Anche quest'anno la notte di Capodanno è stata una notte record, afferma Nez Rouge in un comunicato. Un quarto di tutti i viaggi effettuati durante l'iniziativa sono stati svolti durante la notte tra il 31 dicembre e il 1. gennaio.

Secondo Nez Rouge, dalla crisi del coronavirus si è verificato un cambiamento nelle abitudini.

Anche quest'anno il numero di chiamate durante le festività è stato nuovamente in calo: complessivamente sono state quasi 16'000 le persone trasportate, contro le 17'000 dell'anno precedente. Nel 2019 erano state oltre 35'000.

Nez Rouge è attivo dal 1990 e opera in tutta la Svizzera. Durante le festività natalizie e di Capodanno il servizio accompagna le persone a casa in sicurezza, solitamente con la propria auto.

I più letti

L'inferno a Crans-Montana causato da delle candeline su una bottiglia di champagne?
Inferno a Crans-Montana, parlano due testimoni oculari. Ecco da dove sarebbero partite le fiamme
Ecco cosa sappiamo della tragedia vallesana e cosa no
Richard Gere si trasferisce dalla frenesia di New York alla calma spagnola: «Più felice che mai»
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»

Altre notizie

Tragedia. L'inferno a Crans-Montana causato da delle candeline su una bottiglia di champagne?

TragediaL'inferno a Crans-Montana causato da delle candeline su una bottiglia di champagne?

Siete pronti?. Ecco i cinque momenti che segneranno il 2026

Siete pronti?Ecco i cinque momenti che segneranno il 2026

Comunicazione dati. Svezia: danneggiato un altro cavo sottomarino

Comunicazione datiSvezia: danneggiato un altro cavo sottomarino

Australia. Sydney festeggia 2026, ma osserva minuto silenzio per vittime Bondi

AustraliaSydney festeggia 2026, ma osserva minuto silenzio per vittime Bondi