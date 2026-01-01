Dalla crisi del coronavirus si è verificato un cambiamento nelle abitudini e il numero delle persone trasportate è diminuito. Keystone

Il servizio di trasporto notturno Nez Rouge ha riportato a casa in sicurezza 4'700 persone nella notte di Capodanno: 1'160 volontari sono stati impegnati in 1'980 viaggi.

Keystone-SDA SDA

Anche quest'anno la notte di Capodanno è stata una notte record, afferma Nez Rouge in un comunicato. Un quarto di tutti i viaggi effettuati durante l'iniziativa sono stati svolti durante la notte tra il 31 dicembre e il 1. gennaio.

Secondo Nez Rouge, dalla crisi del coronavirus si è verificato un cambiamento nelle abitudini.

Anche quest'anno il numero di chiamate durante le festività è stato nuovamente in calo: complessivamente sono state quasi 16'000 le persone trasportate, contro le 17'000 dell'anno precedente. Nel 2019 erano state oltre 35'000.

Nez Rouge è attivo dal 1990 e opera in tutta la Svizzera. Durante le festività natalizie e di Capodanno il servizio accompagna le persone a casa in sicurezza, solitamente con la propria auto.