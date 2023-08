Alla madre malata terminale non viene permesso dire addio ai suoi figli

Una madre di quattro figli della Svizzera centrale si è sempre occupata del benessere della sua famiglia. Ma secondo la decisione di un tribunale regionale, non può più vedere i suoi figli. archivio imago images/YAY Images

Una donna di 38 anni con un cancro al seno in fase terminale non potrà più vedere i suoi figli. Lo ha deciso un tribunale regionale svizzero, stabilendo che la madre è emotivamente troppo instabile.

Una madre di quattro figli con un bambino che urla e un compagno Asperger porta su di sé il peso della gestione familiare per anni.

Il suo matrimonio è in crisi, caccia di casa il padre dei suoi figli, cerca sostegno e non lo trova.

Dopodiché le viene diagnosticato un cancro al seno in fase terminale, lei crolla e tenta il suicidio.

Un tribunale regionale svizzero vieta poi alla madre di vedere i figli, affermando che non è abbastanza stabile dal punto di vista emotivo. Mostra di più

Una madre di quattro figli della Svizzera centrale ha un cancro al seno in fase terminale con metastasi nella parte superiore del corpo. Eppure il tribunale regionale competente le vieta di vedere i suoi figli. I bambini devono essere affidati interamente alle cure del padre, che vive separatamente dalla madre.

Le autorità ritengono che la donna sia emotivamente troppo instabile per occuparsi adeguatamente dei bambini. Come è stato possibile arrivare a questo?

La storia: la donna ha quattro bambini piccoli, il più giovane dei quali piange molto. Il matrimonio è difficile, con un uomo che ha la sindrome di Asperger, ossia una forma di autismo. La pressione, come è immaginabile, è altissima.

«Mi sono sentita spesso incompresa, emotivamente e fisicamente», racconta la donna al «Beobachter». Ma l'ha superato, per i bambini e per la pace familiare.

Il sovraccarico di lavoro porta all'esaurimento

Nel gennaio del 2022, però, la 38enne ha un collasso. Viene ricoverata in una clinica psichiatrica. Diagnosi: depressione da esaurimento. Il giorno dopo è di nuovo con i suoi figli. Il padre lavora a tempo pieno e non può occuparsi di loro. La madre riceve un trattamento ambulatoriale.

Ha chiesto all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) un sostegno per la cura dei figli. Ma quest'ultima ordina invece un aiuto psichiatrico.

Le tensioni tra i coniugi si sono intensificate. Alla fine la moglie ha cacciato il marito dalla casa che condividevano. Da allora, entrambi si accusano di non prendersi abbastanza cura dei figli: lui è troppo freddo, dice lei. Lei è troppo emotiva, dice lui.

Breve pausa al rifugio per donne

Nel luglio del 2022, la madre si reca in un rifugio per donne con due dei figli. Aveva bisogno di una pausa, di staccare la spina per un po'. Gli altri due figli rimangono con il padre. Alla madre viene poi data la custodia esclusiva dei bambini. Alla fine lui si trasferisce in un monolocale e i bambini lo vanno a trovare ogni due fine settimana.

Era quindi tornata un po' di pace nella vita familiare. Poi la diagnosi: cancro al seno in fase terminale. La madre decide di sottoporsi a una promettente, ma aggressiva forma di chemioterapia. Questo le provoca un «cervello da chemio», come lo chiama lei: «Ero esausta, per un periodo non sono riuscita a leggere o a pensare correttamente».

E accusa il marito di aver fatto solo il minimo necessario durante quel periodo.

Seguono crisi, ricoveri in ospedale e un tentativo di suicidio. La madre ha poche energie, i figli si allontanano da lei e vivono con il padre. Due volte alla settimana, la madre può vedere i figli accompagnata da un assistente sociale.

Vacanze congiunte in una casa di riposo

I bambini e la madre trascorrono insieme le vacanze primaverili di aprile in un istituto residenziale. Il rapporto dice che la donna è una «madre adorabile, strutturata e ben organizzata».

Ma in quel momento arriva in casa l'ordinanza del tribunale, secondo la quale i bambini devono essere accuditi interamente dal padre. La madre crolla, ha bisogno di uno psichiatra d'urgenza e conferma così la valutazione delle autorità secondo cui è emotivamente troppo instabile per occuparsi adeguatamente dei figli.

Dopo l'attuale decisione del tribunale regionale, la donna non può quindi più vedere i figli.