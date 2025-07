Niente più password per SwissPass, ma gli account sono al sicuro dai cyberattacchi

Da adesso l'account SwissPass è ancora più sicuro dai cyberattacchi (immagine illustrativa). KEYSTONE

SwissPass introduce le passkey. Queste consentono di accedere al proprio account senza password. La nuova funzione è stata pensata per proteggere meglio i conti dagli attacchi degli hacker.

Hai fretta? blue News riassume per te Da metà luglio, SwissPass offre le passkey come alternativa di accesso sicuro senza password al proprio account.

Il nuovo metodo è una risposta a diversi casi di truffa nel Vallese, in cui i dati di accesso sono stati rubati e usati in modo improprio.

Chi perde il cellulare o il portatile deve identificarsi nuovamente con un documento di identità allo sportello delle FFS.

A giugno SwissPass ha introdotto un nuovo modo di accedere al proprio conto cliente in modo sicuro e semplice con le passkey.

Invece di dover memorizzare una password complicata, è sufficiente un dispositivo come uno smartphone o un computer su cui è memorizzata la chiave d'accesso. Il login è quindi biometrico, ad esempio tramite impronta digitale o riconoscimento facciale.

La tecnologia alla base di questo sistema funziona con una coppia di chiavi digitali: una chiave privata, che può essere considerata come un'accozzaglia di caratteri crittografici, rimane al sicuro sul proprio dispositivo, mentre la chiave pubblica è collegata al servizio SwissPass.

Al momento dell'accesso, il sistema controlla se si sta utilizzando il dispositivo corretto, senza che la password debba essere inserita o salvata da nessuna parte. In questo modo è più difficile per i criminali ottenere l'accesso utilizzando password rubate.

Questo è spesso il problema principale dietro i cyberattacchi: i criminali informatici sanno che molti utenti utilizzano la stessa password su più siti web.

Se un database viene violato, spesso è possibile accedere a una serie di altri siti web. Anche le aziende tecnologiche ne sono consapevoli. Google ha introdotto le passkey come metodo di accesso già nel 2023.

SwissPass mostra agli utenti il grado di protezione del loro account. Screenshot

Una risposta a una serie di truffe digitali

Lo sfondo del nuovo metodo di login è costituito da una serie di casi di truffa. Nel Vallese dall'inizio dell'anno sono stati violati 16 conti SwissPass.

Secondo la polizia cantonale, degli ignoti hanno utilizzato i dati di accesso rubati per acquistare biglietti ferroviari a nome di altre persone. Il danno ammonta a diverse migliaia di franchi. Per motivi di tattica investigativa, la polizia non ha rivelato le modalità esatte con cui gli autori hanno agito.

In risposta, a maggio SwissPass ha introdotto un codice di sicurezza aggiuntivo. Chiunque voglia accedere da un nuovo dispositivo deve inserire questo codice.

Un unico fattore d'identificazione

Da luglio gli utenti possono anche accedere volontariamente con una passkey. Il vantaggio è che se si accede con una passkey, non è più necessario un secondo fattore d'identificazione, almeno finché il dispositivo è sicuro.

Rimane uno svantaggio se si perde il cellulare o il portatile, si perde anche l'accesso. SwissPass offre quindi una soluzione di ripiego analogica. Chi perde l'accesso può identificarsi con una carta d'identità presso uno sportello FFS e riottenere così l'accesso al proprio conto.