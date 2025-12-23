  1. Clienti privati
Italia Niente ritorno a casa per i bimbi del bosco, il papà: «Spero almeno in un Natale tutti insieme»

23.12.2025 - 14:27

I tre fratelli della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, dovranno restare nella casa famiglia di Vasto, dove sono stati collocati il 20 novembre. 

,

È quanto emerge dall'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, con cui è stata disposta una indagine psico-diagnostica sulla famiglia.

L'incarico è stato affidato a una psichiatra che ha 120 giorni di tempo per la consegna della perizia; entro il 30 gennaio il servizio sociale dovrà trasmettere una relazione di aggiornamento sugli interventi compiuti.

La mancanza di istruzione è il problema centrale

Tra le criticità emerse, come riporta tra gli altri «Leggo», c'è il fatto che una delle bambine presentava «una bronchite acuta con broncospasmo non segnalata e non curata dai genitori».

Sul piano educativo, invece, la figlia più grande, che ha 8 anni, «non sa né leggere né scrivere, né in inglese né in italiano, e a stento scrive il proprio nome sotto dettatura».

E pare che sia proprio l’istruzione a rappresentare il problema centrale che, al momento, ha fatto optare i giudici per la scelta del non rientro dei tre fratelli da mamma e papà.

Autorizzazione speciale per il 25 dicembre?

I genitori, che conducevano una vita isolata nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, speravano invece di poter trascorrere il Natale con i figli.

Nonostante la sentenza, il padre Nathan ha provato a chiedere un’autorizzazione speciale per il 25 dicembre, con l’obiettivo di poter pranzare insieme ai bambini all’interno della comunità che li ospita.

«Credo gli abbiano dato un permesso», ha detto al portale d'informazione italiano Armando Carusi, ex ristoratore che ha offerto un casolare in comodato e regalini per i piccoli. 

La vicenda

Ricordiamo che dal 20 novembre i tre fratelli - una bimba di 8 anni e due gemelli di 6 - vivono in una casa di accoglienza a Vasto, con la mamma che vive nella stessa struttura, ma non in contatto con loro. Il padre, invece, è rimasto nel casolare nel bosco.

Il provvedimento è stato emanato dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha sospeso la potestà genitoriale per rischi igienico-sanitari, istruzione carente e mancata socializzazione.

