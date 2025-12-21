  1. Clienti privati
«Nessuno è rimasto prigioniero» La Nigeria ottiene il rilascio di 130 studenti rapiti a novembre

SDA

21.12.2025 - 19:51

In totale a fine novembre erano stati rapiti 303 studenti e 12 insegnanti. (immagine d'archivio)
In totale a fine novembre erano stati rapiti 303 studenti e 12 insegnanti. (immagine d'archivio)
Keystone

Le autorità nigeriane hanno ottenuto il rilascio di 130 studenti rapiti da uomini armati da una scuola cattolica a novembre. Lo ha dichiarato oggi un portavoce presidenziale, dopo che altri 100 erano stati liberati all'inizio di questo mese.

Keystone-SDA

21.12.2025, 19:51

21.12.2025, 19:53

«Altri 130 alunni rapiti nello Stato del Niger sono stati rilasciati, nessuno è rimasto prigioniero», ha dichiarato Sunday Dare in un post su X, accompagnato da una foto di bambini sorridenti.

Lo scorso 21 novembre trecentoquindici persone – 303 studenti e 12 insegnanti – erano state rapite in una scuola cristiana St. Mary nell'area di Agwara, in Nigeria centrale.

