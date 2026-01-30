  1. Clienti privati
Il retroscena Niscemi, i tunnel sotto la città e quegli strumenti dimenticati da vent'anni

SDA

30.1.2026 - 11:00

Niscemi sta affrontando una situazione critica.
Keystone

In fondo ai tunnel che erano stati scavati fino a cinquanta metri di profondità, intorno al centro storico della località siciliana Niscemi franato nel 1997, giacciono strumenti di monitoraggio dimenticati da 20 anni.

Keystone-SDA

30.01.2026, 11:00

30.01.2026, 11:13

Si tratta - riferisce La Stampa - di inclinometri che servono ad avvertire se il terreno si muove e di piezometri, dispositivi che monitorano il livello dell'acqua di falda. Avrebbero dovuto essere controllati ogni mese, ma dal 2007 a oggi – dopo i primi due anni di controlli a cura della ditta che li installò su incarico del comune – sono stati abbandonati.

«Non ricordo nulla di questo sistema di monitoraggio», ha detto al quotidiano torinese Valeria Spadaro, responsabile dei lavori pubblici del comune di Niscemi.

