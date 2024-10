L'annuncio dei vincitori del Premio Nobel per la chimica 2024 Keystone

Il Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato a David Baker, Damis Hassabis e John M. Jumper per le ricerche sulla struttura delle proteine.

SDA

L'americano David Baker (62 anni) dell'Università di Washington a Seattle è stato premiato per avere compreso per primo come studiare la struttura delle proteine e, su questa base, come progettarne di nuove, utili per ottenere farmaci, vaccini, nanomateriali o sensori.

Per questo suo ruolo pionieristico divide il Nobel a metà con il britannico Demis Hassabis (48 anni) e l'americano John M. Jumpe (39 anni), che lavorano entrambi per l'azienda Google DeepMind a Londra.

Qui Hassabis e Jumper hanno messo a punto il modello di intelligenza artificiale chiamato AlphaFold2, che in ricerche pubblicate recentemente si è dimostrato in grado di vedere la struttura di oltre 200 milioni di proteine. Dopo questo successo, AlphaFold2 è stato utilizzato da oltre due milioni di ricercatori di 190 Paesi.

Grazie a questo strumento è diventato possibile accelerare ricerche di importanza fondamentale, come quelle sulla resistenza agli antibiotici o come la progettazione di enzimi capaci di decomporre la plastica.

SDA