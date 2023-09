Marcia indietro della fondazione Nobel: alla premiazione non ci sarà l'ambasciatore russo. (Immagine d'archivio della cerimonia 2022). Keystone

La fondazione Nobel ha appena annunciato che revocherà l'invito all'ambasciatore russo, a quello iraniano e a quello bielorusso per la cerimonia di premiazione dei Nobel, secondo quanto riportato dalla Tv di servizio pubblico svedese, Svt.

In un comunicato, la fondazione Nobel riporta che le «forti reazioni in Svezia» l'hanno spinta a cambiare decisione: «Il consiglio della fondazione Nobel ha deciso di ripetere l'eccezione alla prassi ordinaria dell'anno scorso e non invitare la Russia, la Bielorussia e l'Iran alla cerimonia a Stoccolma».

Alla cerimonia a Oslo per il Nobel della Pace saranno però invitati tutti gli ambasciatori.

SDA