Nominate le 20 migliori compagnie aeree del mondo, ecco quali sono

Agli Skytrax World Airline Awards 2025, Qatar Airways è stata riconosciuta come la migliore compagnia aerea per la nona volta. Il premio è stato annunciato al Paris Air Show.

Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Qatar Airways è stata nuovamente nominata migliore compagnia aerea del mondo agli Skytrax World Airline Awards 2025 e ha ricevuto anche i premi per la Migliore Business Class e il migliore Lounge.

La compagnia aerea ha continuato la sua striscia record di nove vittorie complessive e ha anche annunciato un ordine storico per un massimo di 210 aerei Boeing wide-body.

Sul podio anche la Singapore Airlines (2° posto) e Cathay Pacific (3° posto); Turkish Airlines è stata premiata come migliore compagnia aerea europea. Mostra di più

Qatar Airways ha vinto ancora una volta il titolo di migliore compagnia aerea agli Skytrax World Airline Awards 2025. Questo prestigioso riconoscimento è stato annunciato al Paris Air Show e segna la nona volta che la compagnia aerea si aggiudica il titolo nei 26 anni di storia dei premi.

Il CEO del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, ha commentato con orgoglio il premio: «Questo riconoscimento è molto più di un semplice premio. È una celebrazione della passione, della precisione e della determinazione che ci caratterizzano come compagnia aerea».

Altri premi per Qatar Airways

Oltre al premio principale, la compagnia qatariota è stata premiata anche come «Miglior Compagnia Aerea del Medio Oriente», «Miglior Classe Business» e «Miglior Lounge di Classe Business».

Questi risultati fanno seguito all'annuncio di uno storico acquisto di aeromobili: a Boeing sono stati ordinati fino a 210 aeromobili wide-body.

Ecco le 20 principali compagnie aeree nel 2025 Qatar Airways

Singapore Airlines

Cathay Pacific

Emirates

ANA All Nippon Airways

Turkish airlines

Korean Air

Air France

Japan Airlines

Hainan Airlines

Swiss International Air Lines

EVA Air

British Airways

Qantas Airways

Lufthansa

Virgin Atlantic

Compagnie aeree dell'Arabia Saudita

STARLUX Airlines

Air Canada

Iberia

Riconoscimento globale per le eccellenti prestazioni

Singapore Airlines, già vincitrice del premio quale migliore compagnia per cinque volte, si è classificata al secondo posto quest'anno. Inoltre, ha ricevuto anche i premi per il miglior equipaggio di cabina e la migliore prima classe. Cathay Pacific di Hong Kong si è classificata terza, seguita da Emirates e ANA All Nippon Airways.

Air Asia è stata nuovamente nominata migliore compagnia aerea low-cost del mondo, un riconoscimento che riceve ogni anno dal 2010.

Virgin Atlantic è stata premiata per la migliore classe economica premium, mentre Bangkok Airways ha ricevuto il premio per la migliore compagnia aerea regionale - per il nono anno consecutivo.

Riconoscimento per il servizio e l'innovazione

Air Canada è stata riconosciuta come la migliore compagnia aerea del Nord America e ha ricevuto anche il premio per la migliore sala da pranzo della Business Class.

Ethiopian Airlines, per la settima volta, è la Miglior Compagnia Aerea in Africa, mentre Turkish Airlines è stata premiata come Miglior Compagnia Aerea in Europa e per il Miglior Catering di Business Class.

Gli Skytrax World Airline Awards, assegnati dal 1999, si basano su sondaggi condotti su un campione di 22,3 milioni di clienti. L'elenco completo dei vincitori è disponibile sul sito web di Skytrax.