Non raggiunge l'orgasmo in un salone erotico, massaggiatrice condannata. Ecco perché

La massaggiatrice, secondo la corte, ha approfittato del suo cliente. (Immagine d'archivio) Patrick Pleul/dpa

Il Tribunale argoviese ha dovuto pronunciarsi su un caso insolito. La vittima, un uomo sulla quarantina con problemi cognitivi, aveva sborsato quasi 1'800 franchi per un massaggio che doveva costarne 200.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Una massaggiatrice è stata condannata per usura in Argovia.

Avrebbe approfittato finanziariamente di un uomo con problemi cognitivi.

Un massaggio da 200 franchi era finito per costare al cliente quasi 1'800.

Dopo la sentenza, la donna ha dovuto sborsare oltre 3'200 franchi fra multa, risarcimento e spese procedurali. Mostra di più

Nel canton Argovia, una massaggiatrice è stata condannata per usura dopo aver approfittato finanziariamente di un uomo con problemi cognitivi.

L'uomo, sulla quarantina, aveva concordato un massaggio per 200 franchi via WhatsApp poco prima di Natale, secondo quanto riportato dal quotidiano «Aargauer Zeitung».

Inizialmente ha pagato l'importo concordato in contanti sul posto.

Poiché il trattamento non ha portato ai risultati desiderati, la donna ha ripetutamente richiesto ulteriori pagamenti per servizi presumibilmente «più intensivi».

Prima ha aumentato il prezzo di 570 franchi, poi ha chiesto altri 500 franchi per due volte. In totale, l'uomo ha pagato 1'770 franchi per circa due ore.

850 franchi di multa e oltre 1'500 di risarcimento

Secondo il pubblico ministero, l'imputata sapeva che le sue richieste erano ben al di sopra del livello di prezzo abituale. Allo stesso tempo, era consapevole che l'uomo non era in grado di valutare correttamente la situazione a causa del suo deficit cognitivo, ma ne ha comunque approfittato.

La massaggiatrice è stata condannata a una pena pecuniaria sospesa di 5'100 franchi e a una multa di 850 franchi.

Dovrà inoltre rimborsare alla parte lesa 1'570 franchi e pagare 800 franchi di spese legali.

Ulteriori richieste di risarcimento sono state rinviate a un procedimento civile.