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Comportamento animale Non solo gli umani: anche i delfini cercano lo «sballo», ecco come

fon

18.3.2026

Delfini «high» con i pesci palla? Il video che sorprende.
Delfini «high» con i pesci palla? Il video che sorprende.
Imago

Non solo gli esseri umani: anche alcuni animali sembrano cercare effetti simili allo «sballo», e tra questi potrebbero esserci anche i delfini.

Nicolò Forni

18.03.2026, 11:47

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Anche nel mondo animale esistono comportamenti legati a sostanze: elefanti, scimmie e pecore mostrano forme di «ricerca dello sballo».
  • Un documentario della «BBC» ha filmato delfini mentre interagiscono con pesci palla, potenzialmente entrando in uno stato simile alla trance.
  • Secondo gli esperti, il comportamento sembra intenzionale e apre interrogativi sulla ricerca di alterazioni della coscienza anche negli animali.
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Non sono solo gli esseri umani ad avere un rapporto complicato con le sostanze. Anche nel mondo animale esistono comportamenti sorprendenti: cavalli che ingeriscono piante allucinogene, elefanti attratti dalla frutta fermentata o ancora le pecore che consumano licheni narcotici.

Secondo alcuni ricercatori, persino l'attrazione delle scimmie per i frutti ricchi di zuccheri e alcol potrebbe aiutare a spiegare, almeno in parte, il nostro legame con l'alcol. A questa lista si aggiungono ora anche i delfini.

A mostrarlo sono immagini girate per il documentario della BBC «Spy in the Pod», in cui alcuni delfini vengono osservati mentre interagiscono in modo insolito con i pesci palla.

Questi animali producono una sostanza tossica come meccanismo di difesa, ma in piccole quantità può avere effetti particolari.

Un comportamento che fa discutere

Nel filmato, i delfini non trattano il pesce come una preda. Al contrario, lo passano delicatamente tra loro per diversi minuti, in una sorta di «gioco» che si ripete nel tempo.

Secondo quanto riportato dal «Daily News», l'esposizione a basse dosi della tossina potrebbe provocare uno stato simile alla trance. In alcune sequenze, i delfini restano immobili appena sotto la superficie dell’acqua, come ipnotizzati, osservando il proprio riflesso.

Il comportamento, spiegava lo zoologo e produttore della serie Rob Pilley, sembra intenzionale e non casuale. Il modo in cui gli animali maneggiano il pesce palla suggerisce infatti una certa familiarità con questo tipo di esperienza.

Un'ipotesi che apre interrogativi affascinanti: la ricerca di alterazioni dello stato di coscienza potrebbe non essere una prerogativa esclusivamente umana.

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