Non sono solo gli esseri umani ad avere un rapporto complicato con le sostanze. Anche nel mondo animale esistono comportamenti sorprendenti: cavalli che ingeriscono piante allucinogene, elefanti attratti dalla frutta fermentata o ancora le pecore che consumano licheni narcotici.
Secondo alcuni ricercatori, persino l'attrazione delle scimmie per i frutti ricchi di zuccheri e alcol potrebbe aiutare a spiegare, almeno in parte, il nostro legame con l'alcol. A questa lista si aggiungono ora anche i delfini.
A mostrarlo sono immagini girate per il documentario della BBC «Spy in the Pod», in cui alcuni delfini vengono osservati mentre interagiscono in modo insolito con i pesci palla.
Questi animali producono una sostanza tossica come meccanismo di difesa, ma in piccole quantità può avere effetti particolari.
Un comportamento che fa discutere
Nel filmato, i delfini non trattano il pesce come una preda. Al contrario, lo passano delicatamente tra loro per diversi minuti, in una sorta di «gioco» che si ripete nel tempo.
Secondo quanto riportato dal «Daily News», l'esposizione a basse dosi della tossina potrebbe provocare uno stato simile alla trance. In alcune sequenze, i delfini restano immobili appena sotto la superficie dell’acqua, come ipnotizzati, osservando il proprio riflesso.
Il comportamento, spiegava lo zoologo e produttore della serie Rob Pilley, sembra intenzionale e non casuale. Il modo in cui gli animali maneggiano il pesce palla suggerisce infatti una certa familiarità con questo tipo di esperienza.
Un'ipotesi che apre interrogativi affascinanti: la ricerca di alterazioni dello stato di coscienza potrebbe non essere una prerogativa esclusivamente umana.