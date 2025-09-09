Anche il conduttore televisivo Stefano De Martino e la sua fidanzata Caroline Tronelli sono stati vittime dell'attacco hacker. Instagram

Più di 2.000 telecamere di sorveglianza violate hanno permesso di dare uno sguardo alla vita privata delle persone in Italia, dai bagni agli studi medici. Il caso getta una luce cruda sul lato oscuro della sorveglianza digitale.

Le registrazioni sono state distribuite a livello globale e vendute a pagamento. Il problema non riguarda solo l'Italia, ma anche Paesi come Messico, Russia e Canada.

Gli esperti informatici segnalano gravi lacune nella sicurezza del software delle telecamere e dei servizi cloud e chiedono strategie coerenti di password e aggiornamento. Mostra di più

Lo scandalo è stato innescato dal presentatore televisivo italiano Stefano De Martino. Una soffiata anonima ha messo in guardia il 35enne dal fatto che circolavano liberamente online delle riprese intime di lui e della sua fidanzata Caroline Tronelli.

Quello che inizialmente sembrava un attacco mirato si è poi rivelato parte di una massiccia fuga di dati.

La polizia si imbatte in oltre 2'000 livestream

Le indagini hanno rivelato una dimensione spaventosa. Più di 2'000 livestream hackerati provenienti da case private, ambulatori e istituzioni pubbliche erano accessibili su Internet, come scrive il «Corriere della Sera».

Le scene spaziavano da momenti quotidiani, come una donna milanese che esce dalla doccia, a situazioni molto intime, come una coppia che fa sesso in presenza del proprio bambino.

Sono state colpite anche stanze di saloni di bellezza e studi ginecologici.

Un business globale

Sebbene l'Italia sia stata rimossa dalla piattaforma in questione, i filmati non sono affatto scomparsi. Sono ancora disponibili migliaia di filmati provenienti da Paesi come Messico, Russia, Iran, Israele e Canada.

I video venivano sistematicamente classificati, etichettati con parole chiave come «giovane», «maturo» o «bagno» e messi in vendita.

Con prezzi che vanno dai 20 ai 600 dollari, gli hacker hanno trasformato le violazioni della privacy in un business globale.

Diverse telecamere di sorveglianza erano accessibili su un'unica piattaforma a prezzi diversi. Screenshot Corriere della Serra

Cause e vulnerabilità tecniche

Ma come è potuta avvenire una così profonda violazione della privacy?

L'esperto di informatica forense Paolo Reale indica diverse cause: i produttori a volte lasciano deliberatamente delle backdoor aperte nelle telecamere, gli errori del software non vengono corretti e i servizi cloud non adeguatamente protetti aprono la porta agli aggressori.

Il suo paragone è drastico. Chi non protegge i propri dispositivi con password sicure e aggiornamenti regolari si comporta «come se avesse lasciato le tende aperte a casa».

Le rivelazioni rendono chiaro che la sicurezza digitale è sempre una questione di vulnerabilità.

La domanda centrale rimane: quanta protezione offrono davvero le telecamere se possono anche diventare una porta d'accesso alla vita più intima?