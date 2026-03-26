Non ti senti in forma? Ecco il virus che è nell'aria adesso in Svizzera

Il virus respiratorio sinciziale (RSV) è un virus a RNA avvolto che al microscopio elettronico presenta una struttura da filiforme a sferica. Provoca infezioni respiratorie in tutto il mondo, soprattutto in inverno, e porta alla fusione delle cellule respiratorie infette. Keystone/National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH via AP

Mal di testa, dolori agli arti, stanchezza: poco prima dell'inizio della primavera, le persone lamentano sintomi simili. I dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) lo dimostrano: un certo virus è al momento in testa alla classifica in Svizzera... e non si tratta di Covid.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Molte persone in Svizzera si sentono al momento stanche, hanno mal di testa e dolori agli arti, spesso senza i tipici sintomi del raffreddore.

Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), il virus respiratorio sinciziale (RSV) sta circolando in misura maggiore rispetto all'influenza e al Covid, come dimostrano i dati del monitoraggio delle acque reflue.

Ma il numero di raffreddori negli ambulatori medici è in linea con la stagione, come riporta Medbase. Mostra di più

Molte persone al momento lamentano mal di testa, tosse o mal di gola persistenti e si chiedono cosa ci sia dietro questi sintomi. Lo dimostrano i risultati delle ricerche su Google per termini come «febbre» o «debolezza».

Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), una possibile causa è da ricercare nelle acque reflue, dove l'istituto di ricerca acquatica Eawag preleva regolarmente campioni per conto della Confederazione e li analizza alla ricerca di agenti patogeni.

Le ultime analisi dimostrano che il virus respiratorio sinciziale (RSV) circola più frequentemente dell'influenza e dei Coronavirus.

Come spiega Simon Ming, portavoce dell'UFSP, l'RSV viene rilevato con maggiore frequenza in tutto il Paese, sia nel monitoraggio delle acque reflue che nel cosiddetto sistema di dichiarazione Sentinella utilizzato dai medici di base.

Potrebbero essere coinvolti anche agenti patogeni non monitorati, il che rende la situazione più complessa.

Ecco cosa mostrano i dati sulle acque reflue

L'UFSP utilizza le analisi delle acque reflue come una sorta di sistema di allarme precoce. Riconosce i cambiamenti nel materiale genetico dei virus e può mostrare quando una variante è meno facile da individuare.

Secondo l'UFSP i costi del monitoraggio nazionale ammontano attualmente a circa 1,2 milioni di franchi all'anno, e l'ufficio ritiene che si tratti di uno strumento importante per individuare gli sviluppi nella popolazione indipendentemente dal comportamento dei test e per reagire tempestivamente ai cambiamenti.

Stando a Medbase però gli studi medici non sono allarmati: «Al momento non si registra un numero insolitamente elevato di infezioni delle vie respiratorie superiori. Il numero di raffreddori è in linea con la stagione», afferma il dottor Stefan Maydl.

Ma i sintomi variano spesso in questo periodo. Alcuni malati non presentano i sintomi tipici del raffreddore, ma hanno mal di testa o dolori agli arti e sono chiaramente esausti.

L'infezione da RSV può scatenare la polmonite

L'RSV si manifesta solitamente in modo lieve negli adulti sani con raffreddore, tosse secca, temperatura leggermente elevata e stanchezza.

I neonati, i bambini piccoli, gli anziani e le persone immunocompromesse sono particolarmente a rischio. Il virus può causare loro gravi infezioni delle basse vie respiratorie, che a volte richiedono persino un trattamento ospedaliero.

Secondo Medbase, è quasi impossibile distinguere chiaramente tra RSV, influenza e Covid in uno studio medico di base. I sintomi si sovrappongono notevolmente e una precisa identificazione dell'agente patogeno non cambierebbe il trattamento nella maggior parte dei casi.

«In pratica, il trattamento è di solito di supporto, cioè in modo da alleviare i sintomi, indipendentemente dall'agente patogeno responsabile», scrive Medbase.