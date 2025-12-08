  1. Clienti privati
Ecco il video! Non trova parcheggio dunque fa sollevare e piazzare la sua auto sul terrazzo di casa

Dominik Müller

8.12.2025

Un parcheggio insolito.
Un parcheggio insolito.
TikTok

Il proprietario di una Ferrari sta facendo discutere in Austria. L'uomo, dato che non è riuscito a trovare un garage libero, ha deciso di «parcheggiare» la sua auto di lusso sul terrazzo di casa, grazie all'aiuto di un carro-attrezzi. Il tutto senza un'autorizzazione.

Fabienne Berner

08.12.2025, 15:14

08.12.2025, 17:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In Austria un uomo ha «parcheggiato» la sua Ferrari sul balcone di casa.
  • L'auto è stata sollevata sulla terrazza, che si trova al 1° piano, da un carro-attrezzi.
  • Qualche giorno dopo, l'amministrazione dell'immobile ha chiesto al proprietario di far rimuovere la vettura.
Mostra di più

Dove mettere la Ferrari quando non c'è un garage disponibile? Un uomo in Austria ha optato per una soluzione sorprendente.

In sostanza ha fatto sollevare la sua 296 GTB da un carro-attrezzi e l'ha fatta posizione sul proprio terrazzo, al primo piano. L'auto di lusso, il cui valore è stimato tra i 270'000 e i 400'000 franchi, è rimasta lì per diversi giorni, con grande disappunto dell'amministrazione del palazzo.

Al proprietario è stato chiesto di rimuovere il veicolo, dato che chiaramente mancava l'autorizzazione e visti i possibili danni causati dal peso o dalla perdita di olio.

Per il momento non sono comunque state intraprese azioni legali.

Ecco il video (con commento in tedesco):

Parkplatzproblem mal anders: Was macht ein Ferrari auf dem Balkon?

Parkplatzproblem mal anders: Was macht ein Ferrari auf dem Balkon?

Ein Ferrari-Besitzer sorgt in Österreich für Kopfschütteln. Weil keine Garage frei war, liess er seinen Ferrari auf die eigene Terrasse heben – ohne Genehmigung. Jetzt droht Ärger mit der Verwaltung.

08.12.2025

