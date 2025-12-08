Non trova parcheggio dunque fa sollevare e piazzare la sua auto sul terrazzo di casa

Un parcheggio insolito. TikTok

Il proprietario di una Ferrari sta facendo discutere in Austria. L'uomo, dato che non è riuscito a trovare un garage libero, ha deciso di «parcheggiare» la sua auto di lusso sul terrazzo di casa, grazie all'aiuto di un carro-attrezzi. Il tutto senza un'autorizzazione.

Fabienne Berner Fabienne Berner

Hai fretta? blue News riassume per te In Austria un uomo ha «parcheggiato» la sua Ferrari sul balcone di casa.

L'auto è stata sollevata sulla terrazza, che si trova al 1° piano, da un carro-attrezzi.

Qualche giorno dopo, l'amministrazione dell'immobile ha chiesto al proprietario di far rimuovere la vettura. Mostra di più

Dove mettere la Ferrari quando non c'è un garage disponibile? Un uomo in Austria ha optato per una soluzione sorprendente.

In sostanza ha fatto sollevare la sua 296 GTB da un carro-attrezzi e l'ha fatta posizione sul proprio terrazzo, al primo piano. L'auto di lusso, il cui valore è stimato tra i 270'000 e i 400'000 franchi, è rimasta lì per diversi giorni, con grande disappunto dell'amministrazione del palazzo.

Al proprietario è stato chiesto di rimuovere il veicolo, dato che chiaramente mancava l'autorizzazione e visti i possibili danni causati dal peso o dalla perdita di olio.

Per il momento non sono comunque state intraprese azioni legali.

Ecco il video (con commento in tedesco):