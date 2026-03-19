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Ha perso tutto! Nonna incarcerata ingiustamente per 6 mesi, la colpa è dell'IA: ecco cos'è successo

Martin Abgottspon

19.3.2026

Negli Stati Uniti una nonna è stata accusata di aver partecipato a una rapina in banca.
Negli Stati Uniti una nonna è stata accusata di aver partecipato a una rapina in banca.
ChatGPT @blueNews

Un errore nel riconoscimento facciale e gravi mancanze delle autorità hanno portato negli Stati Uniti all’arresto e alla detenzione per quasi sei mesi di una nonna in realtà innocente. Il caso mette in luce i rischi di un’eccessiva fiducia nelle indagini basate sull’intelligenza artificiale.

Martin Abgottspon

19.03.2026, 16:39

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una nonna del Tennessee è stata arrestata per errore a causa di un sistema di riconoscimento facciale basato sull’intelligenza artificiale.
  • È rimasta in carcere per 163 giorni nonostante prove facilmente verificabili dimostrassero la sua innocenza.
  • A causa della detenzione, ha perso la casa, l'auto e anche il suo cane.
  • Il caso evidenzia i rischi dell’eccessiva fiducia nelle tecnologie automatizzate nelle indagini penali.
Mostra di più

Il caso della 50enne Angela Lipps, residente in Tennessee, è emblematico della fiducia crescente riposta nell’intelligenza artificiale.

Il 14 luglio 2025, la donna — nonna di quattro nipoti — è stata arrestata, con tanto di pistola puntata. Le autorità l’accusavano di quattro episodi di grave frode bancaria con uso di false identità nello Stato del North Dakota, un luogo che, secondo quanto dichiarato dalla stessa Lipps, non aveva mai visitato in vita sua.

Solo dopo 163 giorni di detenzione preventiva il procedimento è stato archiviato.

Il miraggio digitale

Le indagini condotte nella primavera del 2025 dalla polizia di Fargo si basavano su immagini di videosorveglianza che ritraevano una donna sconosciuta. Quest’ultima avrebbe sottratto decine di migliaia di dollari utilizzando documenti militari falsi.

Invece di procedere con metodi investigativi tradizionali, gli agenti hanno inserito le immagini in un software di riconoscimento facciale basato sull’intelligenza artificiale. Il sistema ha indicato Lipps come possibile sospettata.

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Un successivo confronto con fotografie della patente e profili sui social media è bastato agli investigatori per ottenere un mandato d’arresto, ignorando però discrepanze evidenti. Il software forniva infatti solo una probabilità statistica, non una prova di identità.

Ciononostante Lipps è stata classificata come «criminale in fuga», circostanza che ha impedito la concessione della libertà su cauzione.

Angela Lipps è stata detenuta in questo carcere.
Angela Lipps è stata detenuta in questo carcere.
Cass County Jail

Un fallimento del sistema

La lunga detenzione non è stata causata soltanto dall’errore tecnologico, ma soprattutto da una grave mancanza di diligenza lungo l’intero iter giudiziario. Per oltre cinque mesi, la sospettata non è stata nemmeno interrogata.

Solo quando il suo avvocato difensore, Jay Greenwood, ha presentato semplici prove di confutazione, l’impianto accusatorio è crollato.

Gli estratti conto bancari dimostravano in modo inequivocabile che, al momento dei fatti, Lipps si trovava in Tennessee, dove effettuava acquisti e percepiva prestazioni sociali. Informazioni che la polizia di Fargo avrebbe potuto verificare con facilità già prima dell’arresto.

Ha perso casa, auto e cane

Per la donna, gli errori delle autorità hanno avuto conseguenze drammatiche. Durante la detenzione ha perso l’abitazione e l’automobile; perfino il suo cane è stato affidato ad altri. A oggi, la polizia di Fargo non ha ancora presentato scuse ufficiali.

L’ex capo della polizia, David Zibolski, ha rifiutato di commentare le mancanze emerse nel caso.

Da tempo gli esperti mettono in guardia contro il cosiddetto automation bias, la tendenza umana a fidarsi più dei sistemi automatizzati che del proprio giudizio o di informazioni contrastanti.

In ambito penale, questa trappola psicologica diventa un rischio per lo Stato di diritto: se gli algoritmi selezionano i sospetti e gli investigatori si limitano a confermarne le indicazioni, il principio della presunzione d’innocenza rischia di essere svuotato di significato.

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