Dopo l'incendio di Crans-Montana, un nonno chiede al pubblico informazioni sulla sorte di sua nipote. Émilie, 22 anni, è scomparsa da Capodanno. La sua famiglia vive tra speranza e paura.

Fotomontaggio con screenshot di BFMTV.

Sven Ziegler

L'incertezza è quasi insopportabile. Dall'incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana non si hanno più tracce della 22enne Émilie.

Giovedì sera suo nonno Pierre Pralong ha lanciato un appello urgente alla popolazione. Ha chiesto a chiunque abbia visto sua nipote nel bar di farsi avanti, come riportato dal canale di informazione francese BFMTV.

Émilie aveva trascorso la notte di Capodanno nel locale con due amiche. Da quando è scoppiato il rogo non ha risposto a nessuna chiamata o messaggio. La famiglia ha cercato di contattarla subito dopo l'incidente, ma finora senza successo.

«Dateci informazioni. Chiamatemi, chiamate il nonno», ha detto Pralong nell'intervista.

L'anziano ha descritto la situazione come una «prova molto dura» per la famiglia. L'improvvisa incertezza è difficile da sopportare.

«Conduceva una vita seria e il giorno dopo non c'è più», ha detto a BFMTV. Il rapporto con la nipote era stretto, caratterizzato da fiducia e vicinanza.

Commosso cordoglio a Crans-Montana

Nonostante la paura, la famiglia si aggrappa alla speranza. «Noi speriamo sempre. La speranza ci aiuta a superare ogni prova», ha detto Pralong.

Spera che Émilie venga curata «da qualche parte in un ospedale». Allo stesso tempo, ha sottolineato che bisogna anche essere pronti ad affrontare una realtà potenzialmente terribile. «Non dobbiamo sognare, dobbiamo rimanere realistici», ha detto.

Il nonno è stato particolarmente commosso dalla manifestazione di solidarietà a Crans-Montana. Alla commemorazione delle vittime, si sono avvicinate persone che sapevano della storia di sua nipote. «Alla fine ho consolato le persone che piangevano», ha detto Pralong.

Secondo le autorità, circa 40 persone sono morte nell'incendio di Capodanno e 119 sono rimaste ferite.

Alcune persone risultano ancora disperse. L'identificazione delle vittime si sta rivelando difficile e probabilmente richiederà del tempo, giorni, forse anche settimane.