I turisti scattano foto dopo una nevicata a Vigelandsparken a Oslo in Norvegia dove la temperatura è scesa sotto i -30° gradi. KEYSTONE

Per la prima volta la temperatura a Oslo è scesa al di sotto dei 30 gradi sotto lo zero, con una punta di -31,1 gradi registrati la scorsa notte fra le 3 e le 4 a Bjørnholt, sobborgo a nord della capitale norvegese, dove nell'arco delle ultime 24 ore la temperatura più elevata non ha superato i -21,9 gradi.

Il freddo intenso di Oslo è parte di un'ondata di gelo polare che si è abbattuto negli ultimi giorni sulla Scandinavia, che ha toccato mercoledì i -46,3 gradi, un primato degli ulti i 25 anni, in una stazione meteorologica del nord della Svezia.

SDA