NorvegiaLa principessa Mette-Marit sottoposta con successo a trapianto di polmoni
SDA
17.6.2026 - 09:53
La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit si è sottoposta con successo a un trapianto di polmoni. Lo rende noto il palazzo reale.
Keystone-SDA
17.06.2026, 09:53
17.06.2026, 10:02
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«Il trapianto di polmoni si è rivelato finora un successo», ha dichiarato Arnt Fiane, primario del reparto di chirurgia toracica dell'Ospedale nazionale di Oslo.
Alla principessa, 52 anni, è stata diagnosticata una rara forma di fibrosi polmonare, una malattia che causa difficoltà respiratorie e che può richiedere un delicato trapianto, dato che i medici stimano un'aspettativa di vita di uno o due anni senza tale intervento.