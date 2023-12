I gemelli Ali e Kiana Rahmani, figli dell'attivista Narges Mohammadi imprigionata in Iran, sono a Oslo per ritirare il Premio Nobel della Pace attibuito alla madre. (foto del 9 dicembre 2023) Keystone

Nel municipio a Oslo la cerimonia per la consegna del Nobel per la Pace è iniziata ma una sedia sul palco rimane vuota: l'attivista iraniana premiata Narges Mohammadi è in carcere in Iran.

I figli gemelli, Kiana e Ali di 17 anni, sono presenti e saranno loro a ritirare il premio e leggeranno il discorso di ringraziamento scritto dalla madre.

Dalla prigione di Evin, a Teheran, Narges Mohammadi ha condannato in un messaggio il «regime religioso tirannico e misogino» dell'Iran.

Strenua oppositrice dell'obbligo di indossare l'hijab per le donne e della pena di morte nel Paese, Mohammadi è detenuta dal 2021 e non può quindi ricevere di persona il prestigioso premio.

SDA