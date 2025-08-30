  1. Clienti privati
Norvegia Si apre una voragine sull'autostrada a Levanger, si cercano persone cadute all'interno

SDA

30.8.2025 - 13:40

Il varco apertosi sull'autostrada E6 in Norvegia nei pressi di Levanger.
Il varco apertosi sull'autostrada E6 in Norvegia nei pressi di Levanger.
Keystone

Si è aperta una voragine nell'autostrada E6 in Norvegia ed è in corso una impegnativa operazione di soccorso. Il crollo, che ha colpito entrambe le carreggiate della E6 e il binario ferroviario, è avvenuto nel comune di Levanger, poco a nord di Trondheim.

Keystone-SDA

30.08.2025, 13:40

30.08.2025, 15:40

È tuttora al lavoro una squadra di soccorritori che cerca almeno una persona che sarebbe stata inghiottita dalla voragine.

Un altro conducente è riuscito a uscire dall'auto che è finita in acqua: è stato salvato e portato a terra. «Si trova all'ospedale di Levanger senza ferite gravi», ha dichiarato il responsabile delle operazioni di soccorso Terje Bolås, intervistato dall'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk.

Le ricerche proseguono per accertare che non vi siano altre persone coinvolte nell'incidente.

