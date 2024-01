Es war die kälteste Nacht bisher in diesem #Winter. In La Brévine/NE wurden - 25 °C gemessen. In Samedan/GR gab es 22.8 °C. An den extremen Messstandorten vom Portal https://t.co/nNJD9bkyd7 war es nochmals deutlich kälter. Im Sägistal/BE wurden -34.6 °C erreicht. pic.twitter.com/LIpQGmcFZo