Fenomeno raro La notte è stata illuminata da bellissime aurore boreali in Svizzera

SDA

12.11.2025 - 08:25

Aurore boreali erano ben visibili la notte scorsa in Svizzera a causa di una tempesta solare insolitamente forte. È stata ripresa dalle telecamere della Rigi (SZ) e del Säntis, montagna situata tra Appenzello e San Gallo.

Keystone-SDA

12.11.2025, 08:25

12.11.2025, 09:11

L'agenzia americana per l'osservazione oceanica e atmosferica (NOAA) ha classificato la tempesta geomagnetica al secondo livello di allerta più alto, G4. Eventi di questo tipo possono causare variazioni di tensione nelle reti elettriche e disturbi ai segnali satellitari, radiofonici e GPS, afferma l'agenzia.

Anche il traffico aereo e le condotte per il trasporto di dati possono essere interessati.

Le aurore boreali sono rare nella regione alpina. Si formano quando particelle ricche di energia provenienti da tempeste solari incontrano il campo magnetico terrestre.

Più i venti solari sono forti e più il luogo di osservazione è buio, maggiori sono le possibilità di vedere questo fenomeno naturale, ha spiegato MeteoNews.

