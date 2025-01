Nella notte di San Silvestro i volontari di Nez Rouge hanno riportato a casa in sicurezza 5159 persone (foto d'archivio) Keystone

Notte intensa quella di San Silvestro per Nez Rouge: l'associazione, il cui obiettivo è riportare a casa chi ha bevuto troppo per mettersi alla guida, si è occupata con più di 1200 autisti volontari in servizio e quasi 2200 viaggi del trasporto di oltre 5100 persone.

Keystone-SDA, misc, ats SDA

Nez Rouge ha compiuto nella notte di passaggio all'anno nuovo – sua notte record per l'azione del 2024 – il 26% di tutti i suoi viaggi, indica in un comunicato odierno la stessa associazione.