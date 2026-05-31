Novartis punta su nuovi farmaci. Keystone

Novartis ha presentato nuovi dati sul suo farmaco per il cancro alla prostata Pluvicto in occasione del congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco) in corso a Chicago.

Keystone-SDA SDA

I risultati mostrano che il medicinale, in combinazione con la terapia standard, rallenta in modo consistente la progressione della malattia in diversi gruppi di pazienti, fa sapere il gruppo farmaceutico renano in un comunicato odierno.

Forte di questi dati, Novartis ha chiesto l'autorizzazione del preparato negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone, Le decisioni delle rispettive autorità sono attese nella seconda metà del 2026.