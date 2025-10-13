Ben nove mesi dopo lo scoppio degli incendi che hanno imperversato per settimane nell'area di Los Angeles, un uomo è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso.
Secondo il procuratore federale capo della California meridionale, Bill Essayli, il 29enne avrebbe causato un incendio il giorno di Capodanno dello scorso anno, che si è trasformato nel devastante incendio di Palisades pochi giorni dopo.
L'incendio di Pacific Palisades, alla periferia occidentale di Los Angeles, è stato inizialmente spento dai vigili del fuoco il giorno di Capodanno, ma ha continuato a divampare nel sottosuolo e si è propagato con il forte vento del 7 gennaio, secondo gli investigatori.
Il sospettato, che ora vive nello Stato americano della Florida, è accusato di aver appiccato deliberatamente il fuoco nel lussuoso quartiere che si affaccia sull'Oceano Pacifico.
Tra le altre cose, sui dispositivi elettronici dell'uomo è stata trovata un'immagine di una città in fiamme creata con ChatGPT. Gli investigatori hanno fatto riferimento anche ai video delle telecamere di sorveglianza, alle dichiarazioni dei testimoni e ad altre possibili prove.
I vigili del fuoco sono stati in azione per settimane
Il presunto piromane è cresciuto in Francia e viveva a Pacific Palisades al momento degli incendi intorno a Los Angeles, secondo quanto riporta il portale dell'industria hollywoodiana «The Wrap». In seguito si è trasferito in Florida.
All'inizio dell'anno due grandi incendi, quello di Palisades, alla periferia occidentale di Los Angeles, e il cosiddetto Eaton Fire, vicino a Pasadena e Altadena, hanno distrutto più di 16'000 edifici.
I vigili del fuoco sono stati impegnati per settimane per contenere gli incendi. Almeno 31 persone hanno perso la vita.