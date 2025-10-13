  1. Clienti privati
Los Angeles Nove mesi dopo il devastante incendio di Palisades, la polizia arresta un autista di Uber

SDA

13.10.2025 - 22:01

Nove mesi dopo i devastanti incendi nell'area di Los Angeles, un uomo di 29 anni è stato arrestato. Le autorità lo hanno accusato di incendio doloso: avrebbe causato l'incendio di Palisades.

Keystone-SDA

13.10.2025, 22:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nove mesi dopo il devastante incendio vicino a Los Angeles, le autorità hanno arrestato un presunto piromane.
  • L'incendio di Pacific Palisades ha ucciso 12 persone e distrutto migliaia di case.
  • Il sospettato sarebbe cresciuto in Francia e viveva a Pacific Palisades al momento degli incendi intorno a Los Angeles.
Mostra di più

Ben nove mesi dopo lo scoppio degli incendi che hanno imperversato per settimane nell'area di Los Angeles, un uomo è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso.

Secondo il procuratore federale capo della California meridionale, Bill Essayli, il 29enne avrebbe causato un incendio il giorno di Capodanno dello scorso anno, che si è trasformato nel devastante incendio di Palisades pochi giorni dopo.

Stati Uniti. È un autista Uber l'uomo accusato dell'incendio a Los Angeles

Stati UnitiÈ un autista Uber l'uomo accusato dell'incendio a Los Angeles

L'incendio di Pacific Palisades, alla periferia occidentale di Los Angeles, è stato inizialmente spento dai vigili del fuoco il giorno di Capodanno, ma ha continuato a divampare nel sottosuolo e si è propagato con il forte vento del 7 gennaio, secondo gli investigatori.

Un'immagine del tribunale federale degli Stati Uniti mostra le origini degli incendi di Palisades e Lachman vicino a Los Angeles.
Un'immagine del tribunale federale degli Stati Uniti mostra le origini degli incendi di Palisades e Lachman vicino a Los Angeles.
United States District Court for the Central District of California

Il sospettato, che ora vive nello Stato americano della Florida, è accusato di aver appiccato deliberatamente il fuoco nel lussuoso quartiere che si affaccia sull'Oceano Pacifico.

Tra le altre cose, sui dispositivi elettronici dell'uomo è stata trovata un'immagine di una città in fiamme creata con ChatGPT. Gli investigatori hanno fatto riferimento anche ai video delle telecamere di sorveglianza, alle dichiarazioni dei testimoni e ad altre possibili prove.

Fake news. Ecco come i cospiratori gettano benzina sui roghi di Los Angeles

Fake newsEcco come i cospiratori gettano benzina sui roghi di Los Angeles

I vigili del fuoco sono stati in azione per settimane

Il presunto piromane è cresciuto in Francia e viveva a Pacific Palisades al momento degli incendi intorno a Los Angeles, secondo quanto riporta il portale dell'industria hollywoodiana «The Wrap». In seguito si è trasferito in Florida.

All'inizio dell'anno due grandi incendi, quello di Palisades, alla periferia occidentale di Los Angeles, e il cosiddetto Eaton Fire, vicino a Pasadena e Altadena, hanno distrutto più di 16'000 edifici.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per settimane per contenere gli incendi. Almeno 31 persone hanno perso la vita.

