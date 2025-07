Una compagnia di viaggi del Regno Unito offre una crociera erotica (immagine simbolica). Axel Heimken/dpa

Una nuova crociera non offre solo relax: l'attenzione è rivolta all'erotismo e allo sviluppo personale. Regole severe e un ambiente rispettoso sono fondamentali.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un organizzatore britannico sta lanciando una crociera erotica nel Mediterraneo nel giugno 2026.

Sono ammesse le coppie, le donne che viaggiano da sole e le persone trans e non binarie; gli uomini che viaggiano da soli sono esclusi per garantire un ambiente sicuro.

Regole chiare, controlli sanitari e il divieto di usare i telefoni cellulari nelle aree sensibili sono intesi a garantire la privacy e la sicurezza durante il viaggio. Mostra di più

Le crociere sono in piena espansione e i viaggi in mare con un'attenzione particolare stanno diventando sempre più popolari.

Una società inglese offre ora un viaggio diverso: l'organizzatore britannico «Killing Kittens», noto per i suoi eventi erotici esclusivi, sta ora ampliando la sua gamma con una crociera speciale, come riporta Reisereporter.de.

La «KK Cruise» salperà per la prima volta nel giugno 2026 e promette un viaggio di lusso attraverso il Mediterraneo.

L'itinerario si snoda da Barcellona a Maiorca passando per Monte Carlo, Firenze e Portofino. Questa crociera si distingue dai viaggi convenzionali per la sua attenzione al «lusso mediterraneo», all'«edonismo con atteggiamento» e al «potenziamento».

L'organizzatore: «Non solo erotismo»

Sebbene l'erotismo faccia parte del viaggio, non è l'obiettivo principale. L'attenzione è invece rivolta allo sviluppo personale e agli incontri autentici in un ambiente rispettoso. Emma Sayle, la fondatrice di «Killing Kittens», sottolinea che si tratta di esperienze più profonde in cui «il sesso è solo un sottoprodotto della libertà creata».

La sicurezza dei viaggiatori è la priorità assoluta. La crociera è uno spazio sicuro con regole chiare: sono ammesse le coppie, le donne che viaggiano da sole e le persone trans e non binarie. Gli uomini solitari sono esclusi. I controlli sanitari all'inizio della crociera sono pensati per garantire il benessere di tutti.

A bordo sono presenti aree di gioco, zone tranquille e aree prive di tessuti, chiaramente etichettate. In alcune aree sono vietati telefoni cellulari e macchine fotografiche per proteggere la privacy.

Il comportamento rispettoso è obbligatorio e un team di sicurezza professionale assicura il rispetto delle regole.