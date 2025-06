Un'azione di protesta di Greenpeace sulla piazza di San Marco contro il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia. Keystone

Niente foto del maxi-veliero «Koru» a Venezia. Il super yacht da 130 metri del magnate Jeff Bezos – la più grande barca a vela del mondo – non arriverà in laguna in occasione delle nozze di Mister Amazon con la giornalista Lauren Sanchez.

Keystone-SDA SDA

Senza il Koru – che in questi giorni era ancora in acque croate – non arriverà così neppure Abeona, la nave appoggio di 75 metri (dello stesso proprietario) che funge come mega-garage dove trovano posto le auto preferite di Bezos, le moto d'acqua, e l'elicottero della signora Sanchez.

Ma non è l'unico cambio di programma, forse anche dettato da un innalzamento del livello d'allarme vista la situazione in Medio Oriente, deciso per un approccio più moderato ai tre giorni di festeggiamenti in laguna, con la presenza di mezza Hollywood.

Ci saranno anche due figli di Trump?

Nelle ultime ore si è appreso che anche la sede del ricevimento finale, sabato 28 giugno, non sarà la Scuola grande della Misericordia, a Cannaregio, bensì l'Arsenale, l'antica fabbrica di navi della Serenissima, che non ha eguali quanto a possibilità di blindatura.

Sulla lista degli ospiti vip, gli organizzatori non danno ancora certezze: si sono fatti i nomi di Lady Gaga, Kim Kardashian, Bill Gates, più una pattuglia di attori e volti del jet set, e probabilmente, due dei figli del presidente Donald Trump, Ivanka, con il consorte, e Donald Jr.