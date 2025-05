Nube tossica in Spagna: più di 160'000 persone confinate nelle loro case

Nube tossica in Spagna: più di 160'000 persone confinate 10.05.2025

Più di 160'000 persone che vivono in cinque comuni della regione spagnola della Catalogna sono state invitate dalle autorità a non lasciare le loro case a causa di una nube tossica di cloro provocata da un incendio in un magazzino industriale.

Keystone-SDA ATS

I comuni colpiti si trovano sulla costa tra Barcellona e Tarragona. Per il momento «non sono stati segnalati feriti», ha dichiarato il corpo dei vigili del fuoco sul social network «X», che ha mobilitato grandi risorse per spegnere l'incendio.

L'incendio è scoppiato all'alba di sabato in un magazzino industriale che immagazzina prodotti per piscine, nel comune di Vilanova i la Geltru, che ha generato la nube tossica di cloro, secondo i vigili del fuoco.

Cloro molto difficile da spegnere

Sabato mattina, i vigili del fuoco hanno dichiarato di aver messo sotto controllo le fiamme, ma stanno lavorando per «monitorare la nube generata dall'incendio per seguirne l'evoluzione e i livelli di tossicità».

«Il cloro prende fuoco raramente, ma quando lo fa è molto difficile da estinguere», ha dichiarato alla radio Jorge Viñuales Alonso, proprietario del deposito industriale.