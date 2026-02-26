  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cenere di circa 2,5 km. Nuova eruzione del vulcano Kanlaon nelle Filippine

SDA

26.2.2026 - 15:01

Kanlaon è uno dei 24 vulcani attivi dell'arcipelago. (foto d'archivio)
Kanlaon è uno dei 24 vulcani attivi dell'arcipelago. (foto d'archivio)
Keystone

Il vulcano Kanlaon è tornato a eruttare nel centro delle Filippine, generando una colonna di cenere di circa 2,5 chilometri. Lo ha indicato il direttore del dipartimento nazionale di vulcanologia Teresito Bacolcol.

Keystone-SDA

26.02.2026, 15:01

26.02.2026, 15:08

Il fenomeno geologico, che è durato due minuti, si è verificato alle 19.04 locali (le 12.04 svizzere). Secondo l'esperto, contattato dall'Afp, «nei prossimi giorni potrebbe verificarsi un'eruzione più ampia».

Kanlaon, uno dei 24 vulcani attivi dell'arcipelago asiatico, è stato protagonista di diverse eruzioni importanti nel corso del secolo scorso, di cui una nel 1996 che è costata la vita a tre escursionisti che si trovavano vicini alla cima in quel momento.

«Si tratta della seconda eruzione moderata in una settimana», ha detto Bacolcol, spiegando che la sua agenzia sorveglierà il vulcano per 24 ore prima di decidere se alzare il livello d'allerta dall'attuale 2 a 3 (su una scala di 5).

Le ceneri portate dal vento sono cadute sui quartieri abitati, ha spiegato all'Afp John De Asis, un soccorritore della vicina città di La Castellana, aggiungendo che le autorità hanno distribuito maschere alla popolazione. Intorno al vulcano è stata istituita una zona vietata di 4 chilometri.

Le Filippine si trovano nella «cintura di fuoco» del Pacifico, una zona d'attività sismica intensa che comprende più della metà dei vulcani del mondo. L'eruzione vulcanica più potente del Paese negli ultimi anni è stata quella del Pinatubo nel 1991, a circa 100 chilometri da Manila, che ha provocato oltre 800 morti.

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Un nonno entra in una classe delle elementari e tira uno schiaffo a un bambino
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio

Altre notizie

TPF. Pene inasprite in appello per i due islamisti di Winterthur

TPFPene inasprite in appello per i due islamisti di Winterthur

«Sechseläuten». Il Böögg in viaggio da Zurigo ai Grigioni, ecco come mai

«Sechseläuten»Il Böögg in viaggio da Zurigo ai Grigioni, ecco come mai

Dal confine. Una valanga travolge due persone in Valtellina, morti due giovani

Dal confineUna valanga travolge due persone in Valtellina, morti due giovani