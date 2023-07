Una nuova esplosione solare è stata individuata. (Immagine d'archivio). Keystone

Spettacolari immagini di una nuova e prolungata esplosione sul Sole sono state riprese dal Solar Dynamics Observatory della Nasa nella nelle prime ore di martedì 18 luglio.

Il brillamento è stato generato da una macchia solare sette volte più grande della Terra e ha provocato una 'tempesta' di protoni energetici che sta lambendo gli strati più alti dell'atmosfera terrestre. Lo riporta il sito Spaceweather.com.

Sebbene l'esplosione non sia catalogabile nella più potente classe X, è risultata essere ancora più forte per via della sua insolita durata, con un'emissione di raggi X che si è protratta per diverse ore. Quanto basta per indurre un'espulsione di massa dalla corona solare (Cme) che è stata immortalata dai coronografi del telescopio spaziale Soho della Nasa.

Sebbene il flusso non si stia dirigendo direttamente verso la Terra, potrebbe raggiungerci di striscio il 20 luglio generando tempeste geomagnetiche. Gli effetti potrebbero sommarsi a quelli di altre espulsioni di massa coronale che si sono verificate nei giorni scorsi.

SDA