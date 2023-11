In calo nei sondaggi e con l'indagine dell'Fbi in corso sulla sua campagna elettorale per corruzione, il sindaco di New York si trova ad affrontare una nuova pesante grana: le accuse di molestie sessuali da parte di una ex collega, che punta il dito contro Eric Adams anche per discriminazione sul posto di lavoro.

Eric Adams, sindaco di New York, in una foto del 14 novembre 2023. KEYSTONE

«Non è vero, non è mai accaduto», ha smentito seccamente il sindaco dalla tradizionale parata di Macy's per il Giorno del Ringraziamento. Adams «non conosce questa persona. E se l'ha incontrata non si ricorda. In ogni caso non farebbe mai male a nessuno», hanno precisato dal consiglio comunale «negando vigorosamente» le accuse.

Nella causa depositata, la donna, di cui non è stato pubblicato il nome, ha detto di essere stata attaccata sessualmente da Adams a New York nel 1993 «quando tutti e due lavoravano» per la città.

Il sindaco allora era al Dipartimento di polizia. Chiedendo 5 milioni di dollari più la copertura della spese legali, la donna ha accusato Adams anche di «ritorsione e di averle inflitto volontariamente stress emotivo».

Potrebbe entrare in corsa l'ex governatore Andrew Cuomo?

Le accuse pesanti arrivano mentre Adams è già in crisi. Nei sondaggi la sua popolarità è in caduta libera con la criminalità e la gestione dell'emergenza migranti.

Un calo talmente forte che – secondo indiscrezioni – avrebbe spinto Andrew Cuomo a valutare una sua candidatura a sindaco di New York.

L'ex governatore, uscito di scena per le accuse di molestie sessuali, starebbe affilando le armi per un suo rientro in politica e vede nelle difficoltà di Adams una potenziale occasione.

L'FBI indaga su soldi dalla Turchia nella campagna del 2021

Sul sindaco di New York pesa anche l'indagine lanciata dall'Fbi sulla sua campagna elettorale del 2021. Gli investigatori hanno perquisito le abitazioni di alcuni dei suoi più stretti collaboratori e avrebbero ottenuto accesso anche ai cellulari e all'iPad di Adams.

L'inchiesta sarebbe concentrata su possibili donazioni straniere illegali incassate dalla sua campagna, e in particolare su quelle ricevute dalla Turchia.

Fondi di cui forse Adams era a conoscenza e per i quali, nelle settimane precedenti alla sua elezione, avrebbe premuto sulle autorità della città per il via libera al nuovo consolato turco nonostante i timori sollevati sulla sicurezza della struttura.

Per Adams insomma un giorno del Ringraziamento amaro che rischia di attirargli ancora più critiche e di allontanarlo ancora di più da una città che lo ha accolto con i tappeti rossi, e che ora gli sta voltando sempre di più le spalle.

SDA