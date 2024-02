Bertrand Piccard mentre si scatta un selfie durante l'ultima tappa del primo volo ad energia solare intorno al mondo. (Foto d'archivio) Keystone

L'aviatore svizzero Bertrand Piccard annuncia una nuova sfida: dopo aver effettuato il primo giro del mondo a bordo di un aereo a energia solare, il vodese si appresta ora a sorvolare nuovamente il pianeta, questa volta però con un velivolo alimentato a idrogeno.

L'impresa di Piccard è in programma per il 2028 e la durata prevista del volo è di nove giorni. Il nuovo progetto, denominato «Climate Impulse», non intende però essere solo un'avventura, come ha rivelato l'aerostiere e psichiatra in un'intervista pubblicata oggi dalle testate di Tamedia: «Sono stufo del pessimismo e dell'inerzia nei confronti della tutela dell'ambiente. Voglio dimostrare a tutti coloro che non hanno fiducia nel futuro che c'è speranza e che possiamo fare qualcosa. Il modo migliore per farlo è un progetto spettacolare».

Secondo il pioniere elvetico c'è ancora una forte resistenza e una certa avversione verso le tecnologie del futuro. «Voglio dimostrare il contrario. Vorrei mostrare al mondo che abbiamo a disposizione tutte le risorse necessarie per abbandonare definitivamente i combustibili fossili. Nonostante le soluzioni siano a portata di mano, non le sfruttiamo a sufficienza», ha dichiarato Piccard, che nel 2028 compirà 70 anni.

Sua moglie ha affermato scherzosamente che a quel punto Piccard sarebbe fin troppo vecchio per essere in grado di ispirare le giovani generazioni. «Può darsi», le ha replicato però lui fiducioso, «ma sarò abbastanza vecchio per dare speranza ai più anziani».

Per il nuovo progetto «Climate Impulse» – già in corso da tre anni – sono stati stanziati circa 45 milioni di franchi per la costruzione dell'aereo e 15 milioni per il suo funzionamento.

Nato a Losanna nel 1958, il nipote di Auguste Piccard (1884-1962) è stato il primo – insieme al britannico Brian Jones – a completare nel 1999 un volo senza scalo attorno al globo in pallone aerostatico, mentre con lo zurighese André Borschberg ha compiuto sette anni fa il primo giro del mondo su un aereo ad energia solare.

