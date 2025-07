I collegamenti ferroviari notturni sono costosi. KEYSTONE

Dal 2026, i treni delle FFS si dirigeranno di notte verso la Svezia tre volte a settimana. Sarà bello per i viaggiatori, ma il servizio costerà molto ai contribuenti. Il Governo considera circa 30.000 franchi per viaggio.

Hai fretta? blue News riassume per te A partire da aprile 2026, i treni notturni andranno da Basilea a Malmö, via Copenaghen.

La Confederazione stanzierà 47 milioni di franchi entro il 2030, circa 30'000 franchi a corsa.

È il costo della manutenzione del materiale rotabile, del personale e delle pulizie a far lievitare le cifre. Mostra di più

Le FFS stanno ampliando la rete di treni notturni verso nord: da aprile 2026, chi lo desidera potrà viaggiare direttamente da Basilea a Copenaghen e Malmö, tre volte alla settimana.

Un progetto che mira a migliorare l'impronta di carbonio del trasporto internazionale, ma che ha un prezzo elevato.

Come riportato dal quotidiano «Tamedia», il Governo sosterrà il servizio con un totale di 47 milioni di franchi fino al 2030. Considerando i collegamenti previsti, significa una sovvenzione di circa 30.000 franchi per viaggio.

Secondo le FFS, ciò è dovuto agli elevati costi di esercizio, in particolare per la manutenzione del materiale rotabile, il personale e la pulizia delle carrozze letto e delle cuccette.

Studi come quello del Ministero federale dei Trasporti tedesco mostrano la distribuzione dei costi: circa il 45% è attribuibile al materiale rotabile, il 14% al personale e un altro 14% alla pulizia e alla sistemazione.

I costi per chilometro di tratta si aggirano quindi tra i 35 e i 45 euro: per un massimo di 1300 chilometri fino a Malmö, ciò si traduce in 40.000-60.000 euro a viaggio.

Biglietti più cari dell'aereo?

Un altro problema: a differenza dei posti a sedere sui treni diurni, ogni posto letto può essere venduto solo una volta per notte. Anche con un tasso di occupazione del 70%, come sarebbe normale, secondo gli studi, i biglietti, per coprire i costi, dovrebbero avere prezzi più alti dei voli.

L'offerta rimane politicamente controversa, scrivono i giornali Tamedia. Originariamente erano stati stanziati 30 milioni di franchi all'anno per i treni notturni, ma il Parlamento ha ridotto le sovvenzioni a 10 milioni. La maggior parte di questi fondi viene ora convogliata in un unico collegamento.

I Verdi e il PS vogliono aumentare i finanziamenti, mentre le forze di centro-destra vogliono cancellare le sovvenzioni. È probabile che la questione venga ridiscussa in parlamento al più tardi entro il 2026.