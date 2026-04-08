Nuova trovata di Lidl: ecco la sciarpa a forma di scontrino fiscale

Inizialmente in molti hanno pensato a uno scherzo, dato che il lancio è stato fatto il 1° aprile. Ma si tratta in realtà di un vero nuovo gadget, anche se era solamente possibile vincerlo attraverso un concorso in Italia.

Hai fretta? blue News riassume per te Lidl Italia ha lanciato un concorso per poter vincere una sciarpa a forma di scontrino.

Si tratta di una nuova trovata del brand che, come noto, ama sorprendere e non è la prima volta che propone gadget curiosi.

Non è detto che in futuro il nuovo prodotto venga lanciato sul mercato e che, come successo per i precedenti gadget, vada subito in sold out. Mostra di più

Il 1. aprile Lidl Italia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con il messaggio: «Di solito, lo scontrino finisce in tasca. Da oggi anche al collo! È arrivato lo Sciarpino Lidl».

Ma vista la data di quel giorno, tutti hanno pensato a un Pesce d'Aprile.

Invece non si tratta assolutamente di uno scherzo, ma di una nuova trovata del brand che, come noto, ama sorprendere e non è la prima volta che propone gadget curiosi.

Come riporta infatti «Fanpage», l'idea di una sciarpa che riproduce la forma di uno scontrino fiscale nei colori aziendali blu, giallo e rosso si inserisce perfettamente nella filosofia del marchio: un oggetto ironico, riconoscibile e capace di generare discussione.

Solo 50 sciarpe disponibili attraverso un concorso

Lo Sciarpino Lidl non sarà però, almeno per il momento, disponibile sugli scaffali dei supermercati. Era infatti possibile aggiudicarselo solamente partecipando al concorso sui social, scaduto il 12 aprile.

In palio c'erano soltanto 50 sciarpe, del valore stimato di 25 euro l'una. Si è trattato dunque una «limited edition» destinata a pochi fortunati. Ma non è detto che Lidl abbia provato a cercare di carpire l'interesse per il nuovo gadget, per poi magari in futuro lanciarlo sul mercato.

Una strategia fashion consolidata

Lidl, come detto, non è infatti nuovo a questo tipo di iniziative. La catena ha infatti già messo in vendita, in edizioni limitate, diversi prodotti, soprattutto accessori, che ricalcano i colori e il marchio aziendali. E ogni lancio ha generato un sold out immediato.

Ricordiamo ad esempio, tra i più recenti, la Trolley Bag, una borsa a forma di carrello della spesa realizzata in collaborazione con il designer Nik Bentel.