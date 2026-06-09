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Ginevra Nuova truffa nelle bucalettere: falsi avvisi della Posta per rubare dati bancari

fon

9.6.2026

Attenzione ai falsi avvisi.
Attenzione ai falsi avvisi.
Polizia del Canton Ginevra

Una nuova truffa segnalata dalla «RTS» preoccupa il Canton Ginevra. Falsi avvisi della Posta svizzera vengono lasciati nelle cassette delle lettere per convincere le vittime a fornire i dati della propria carta bancaria.

Redazione blue News

09.06.2026, 11:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo la «RTS», a Ginevra circolano falsi avvisi di consegna della Posta con un QR code che rimanda a un sito fraudolento.
  • Agli utenti viene chiesto di pagare 2,10 franchi per un pacco inesistente, ma il vero obiettivo è ottenere i dati della carta bancaria.
  • La polizia invita a contattare subito la banca e bloccare la carta in caso di pagamento, mentre gli esperti temono un aumento di queste frodi grazie all'intelligenza artificiale.
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Una nuova truffa sta prendendo piede nel Canton Ginevra. Secondo quanto riferito dalla «RTS», i malintenzionati depositano nelle cassette della posta falsi avvisi di consegna che imitano quelli ufficiali della Posta svizzera.

Sul documento compare un codice QR che invita il destinatario a scansionarlo per ottenere informazioni su un presunto pacco in attesa.

Una volta aperto il link, la vittima viene reindirizzata a un sito che riproduce quasi perfettamente l'aspetto della piattaforma della Posta.

Il vero obiettivo sono i dati della carta

Per ricevere la consegna del presunto pacco, agli utenti viene richiesto di versare una piccola somma, pari a 2,10 franchi, oltre a inserire i propri dati personali e scegliere una data di consegna.

Secondo la Federazione romanda dei consumatori (FRC), non è però il pagamento a interessare i truffatori.

«Poiché il documento viene consegnato fisicamente, appare ufficiale e l'importo richiesto è molto basso, le persone tendono a diffidarne meno», ha spiegato sempre alla «RTS» Cindy Lerin, giurista della FRC.

L'obiettivo reale sarebbe infatti quello di ottenere le informazioni della carta bancaria utilizzata per il pagamento.

Cosa fare se si cade nella trappola

La polizia cantonale invita chi ha scansionato il QR code ed effettuato il versamento ad agire immediatamente.

Le autorità raccomandano di contattare la propria banca per segnalare la frode, verificare la possibilità di annullare il pagamento e, se necessario, bloccare la carta utilizzata.

Truffe sempre più sofisticate

Al momento i casi segnalati riguardano soprattutto il Canton Ginevra. Tuttavia, secondo gli esperti, fenomeni di questo tipo potrebbero diffondersi ulteriormente.

«Con l'intelligenza artificiale, i criminali possono perfezionare i loro metodi e creare più rapidamente siti web e documenti falsi», avverte l'esperta.

Un'evoluzione che rende sempre più difficile distinguere le comunicazioni autentiche dai tentativi di truffa.

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