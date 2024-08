Nuove accuse di Reinhold Messner ai figli, uno di loro risponde: «Dichiarazioni spiacevoli e tristi»

Reinhold Messner, ex alpinista estremo. Foto: Keystone

Reinhold Messner aggiunge carne al fuoco sulla disputa in merito all'eredità con la sua famiglia. In un'intervista, la leggenda dell'alpinismo 79enne lancia gravi accuse al figlio e alle tre figlie.

Ha detto: «I miei figli sperano che io stia impazzendo, in modo da potermi rendere incapace di intendere e di volere e fermarmi».

Reinhold Messner racconta anche che il momento più difficile della sua vita è stato quello in cui la seconda moglie Sabine lo ha cacciato, cinque anni fa, separandolo dai suoi quattro figli. Mostra di più

Reinhold Messner compie 80 anni il 17 settembre. Tuttavia, l'icona dell'alpinismo altoatesino potrebbe non avere tanta voglia di festeggiare.

In un'intervista rilasciata a metà luglio ad «Apotheken Umschau», Messner aveva parlato della disputa sull'eredità con i suoi quattro figli:« I nostri rapporti sono tesi».

Ora l'ex alpinista estremo ha rilasciato una nuova intervista, a «La Repubblica», e ha commentato ancora una volta la disputa familiare che di recente è stata resa pubblica.

Reinhold Messner: «Uno dei miei più grandi errori»

Secondo Messner, le sue tre figlie e suo figlio non hanno mai affrontato ciò che lui aveva fatto in passato. Ha continuato: «Ora i miei figli sperano che io diventi pazzo, in modo da farmi interdire e fermarmi».

Cinque anni fa, Reinhold Messner ha distribuito la sua eredità ai figli e alla seconda moglie Diane, apparentemente contro il parere del notaio.

Messner afferma: «È stato uno dei miei più grandi errori: ho lasciato loro la maggior parte dei miei beni nel mio testamento prima di morire».

Simon Messner: «Non capisco le accuse»

Poco dopo la pubblicazione dell'intervista con «Apotheken Umschau», il figlio di Messner, Simon, ha descritto le dichiarazioni del padre come «spiacevoli e tristi» in un'intervista con «Bayrischer Rundfunk».

Apprezza molto l'eredità ricevuta dal padre: due masi di montagna in Val Venosta, in Alto Adige, ha detto. Un apprezzamento che non ha mai negato. «Per questo non capisco le sue accuse», dice Simon Messner.

Inoltre, il figlio - a differenza del padre - non vede alcun parallelo tra il trasferimento dell'eredità e la disgregazione della famiglia. Questo è avvenuto passo dopo passo e per altre ragioni. In ogni caso, continua Simon, va ancora d'accordo con le sue tre sorelle.

Poco dopo, anche la terza moglie di Messner, Diane, ha commentato in un'intervista la situazione della famiglia. «Io sono entrata nella vita di Reinhold solo più tardi», ha detto a «Rai Südtirol».

La seconda moglie aveva cacciato Reinhold di casa

Nella recente intervista a «La Repubblica», Reinhold Messner racconta anche che un altro momento difficile della sua vita è stato quello in cui la seconda moglie Sabine lo ha cacciato di casa, cinque anni fa, separandolo dai suoi quattro figli. E continua: «Non mi ha spiegato il perché».

Tuttavia, l'altoatesino non vuole lasciarsi abbattere dalla disputa familiare.

Ad ogni modo, è presto diventato chiaro anche il motivo per cui Messner sta cercando l'attenzione del pubblico in questi giorni: il suo nuovo libro, intitolato «Gegenwind - vom Wachsen an Widerständen» («Vento contrario - Crescere di fronte alla resistenza»), sarà pubblicato alla fine di agosto.

Reinhold Messner afferma di essere una persona disposta a camminare in pace con la vita e la morte. E questo nonostante sia stato spesso screditato come giovane alpinista e abbia ripetutamente affrontato l'ostilità come opinionista, autore e organizzatore di musei.

Reinhold Messner è considerato uno dei più famosi alpinisti estremi del mondo. Insieme al suo compagno di cordata Peter Habeler, nel 1978 è stato il primo a raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo, l'Everest (8.848 metri) nell'Himalaya, senza l'ausilio di ossigeno. Messner è stato anche il primo a scalare tutti i 14 ottomila del mondo.