USA Nuove carte su Epstein: Trump compare in 3'200 documenti

SDA

31.1.2026 - 11:22

Nuove rivelazioni sul caso Jeffrey Epstein. Il presidente americano Donald Trump compare in numerosi documenti
Tre milioni di pagine, 2'000 video e 180'000 foto sul caso Jeffrey Epstein.

31.01.2026, 11:22

A settimane di distanza dalla scadenza del termine del 19 dicembre per pubblicare tutte le carte sull'ex finanziere, il Dipartimento di Giustizia americano rende noti altri documenti, gli ultimi, incluso materiale pornografico trovato nei dispositivi del pedofilo morto suicida in carcere.

Il nome del presidente Usa Donald Trump compare in 3'200 documenti, compreso quello in cui una minorenne ha affermato di essere stata costretta a praticare sesso orale al tycoon 35 anni fa. Intanto,

20 vittime di Epstein hanno criticato la pubblicazione dei documenti dell'ex finanziere, molti dei quali espongono i loro nomi «mentre proteggono quelli degli uomini che hanno abusato di loro».

Una vittima: «Ora abbiamo poca fiducia nella giustizia»

«Se non state proteggendo le sopravvissute, allora chi state davvero proteggendo?». È la domanda posta da Danielle Bensky, una delle vittime del pedofilo americano Jeffrey Epstein, sul fatto che il Dipartimento di Giustizia americano ha incluso i loro nomi nei fascicoli di Epstein appena pubblicati, nonostante precedenti rassicurazioni che non sarebbe stato fatto.

Le donne hanno infatti lamentato che i nomi di molte vittime non sono stati censurati nei fascicoli resi pubblici: «A questo punto abbiamo pochissima fiducia nel Dipartimento di Giustizia» ha detto Bensky intervistata da Erin Burnett sulla Cnn.

«Ci si prende tempo per censurare i nomi degli autori del reato e lasciamo i nomi delle persone vulnerabili completamente esposti» è stato il suo amaro commento.

