Felix Baumgartner KEYSTONE

A una settimana dall'incidente fatale di Felix Baumgartner in parapendio, la Procura ha pubblicato i primi risultati. Il 56enne sportivo estremo è morto per le gravi ferite riportate nell'impatto.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L'autopsia di Felix Baumgartner ha rivelato che è morto sul colpo, rompendosi la spina dorsale.

Gli investigatori stanno verificando se una telecamera collegata all'aliante possa essere rimasta impigliata nell'elica.

L'indagine è ancora in corso e si attende un chiarimento definitivo tra 40-50 giorni. Mostra di più

Felix Baumgartner, noto per il suo salto stratosferico di 13 anni fa, è morto in un incidente in parapendio in Italia.

Secondo il procuratore generale Raffaele Iannella, il 56enne austriaco è morto sul colpo: «La colonna vertebrale si è spezzata nella zona lombare e il midollo spinale è stato danneggiato», ha dichiarato sulle pagine della «Bild».

Lo sportivo estremo si era precedentemente schiantato con il suo parapendio paramotore contro una struttura in legno e poi era caduto sul bordo della piscina di un hotel. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Gli investigatori si stanno concentrando sulle possibili cause. I media italiani riferiscono che una telecamera montata sul parapendio potrebbe essere caduta nell'elica e aver causato l'incidente. La notizia non è però ancora stata confermata.

Si attendono chiarimenti nei prossimi 50 giorni

Si sta indagando anche su un'emergenza medica, come un attacco di cuore durante il volo. Martedì gli esperti vogliono però concentrarsi a esaminare in dettaglio il parapendio per escludere difetti tecnici.

Ci vorrà ancora del tempo prima che l'incidente sia completamente chiarito. L'ufficio del pubblico ministero prevede che ci vorranno 40-50 giorni prima che siano disponibili i risultati di tutte le analisi.

Il corpo di Baumgartner si trova attualmente al centro di medicina legale dell'ospedale di Fermo, dove è stata completata l'autopsia. La sua fidanzata aveva filmato l'inizio del volo fatale, immagini che sono ora in fase di analisi.