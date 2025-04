L'anno scorso sono state mangiate in media a testa 197,7 uova (foto d'archivio) Keystone

Record di consumo di uova l'anno scorso in Svizzera: secondo l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) l'approvvigionamento resta una sfida, tuttavia dovrebbero esserci sufficienti uova disponibili per Pasqua.

Keystone-SDA SDA

In Svizzera nel 2024 sono state vendute complessivamente 1797 milioni di uova, il 5,7% in più dell'anno prima e una cifra superiore a quella registrata durante la pandemia di coronavirus, quando la domanda era estremamente elevata, sottolinea oggi un comunicato dell'UFAG.

L'incremento dell'anno scorso può essere spiegato in parte con la crescita demografica – la popolazione è aumentata dello 0,9% tra il 2023 e il 2024 – ma è soprattutto dovuto al maggiore consumo a testa (+4,7 su base annua): in media, nell'anno in rassegna, ogni persona ha mangiato 197,7 uova.

Secondo l'UFAG, la produzione nazionale in un anno è aumentata del 2,8%, attestandosi a 1124 milioni di uova. In dieci anni è salita la percentuale di uova da allevamento all'aperto e biologiche, mentre è diminuita quella di uova provenienti da allevamento al suolo, precisa l'Ufficio federale dell'agricoltura.

Ma le galline svizzere non sono sufficienti a coprire l'incremento della domanda. La produzione indigena lo scorso anno ha coperto il 62,5% del consumo: la domanda è stata soddisfatta aumentando le importazioni (+10,8% a 674 milioni di uova). Le uova straniere provenivano principalmente da Paesi Bassi, Italia, Germania e Francia.