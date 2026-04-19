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A Martigny Nuovo record per la più grande raclette al mondo: ecco quante persone si sono riunite in Vallese

SDA

19.4.2026 - 10:01

La raclette è un elemento centrale della cultura vallesana.
La raclette è un elemento centrale della cultura vallesana.
Keystone

Sabato sera Martigny ha superato se stessa, riunendo 4942 persone intorno al celebre formaggio fuso. Un evento che consolida il primato elvetico, strappato ai francesi solo quindici giorni or sono.

Keystone-SDA

19.04.2026, 10:01

19.04.2026, 10:04

L'obiettivo della manifestazione «The plus grande raclette of the world» – questo il suo nome, a metà strada fra inglese e francese – è stato raggiunto.

Il risultato, certificato da un notaio, è un miglioramento di 49 presenze del primato precedente, stabilito sempre a Martigny il 22 marzo scorso.

«Questo nuovo record conferma l'entusiasmo straordinario che suscita l'evento, diventato in due anni un appuntamento simbolo del territorio e della convivialità», argomentano gli organizzatori.

La sfida con la Francia è stata serrata. Nel marzo 2024, la prima edizione della «raclonette» aveva attirato 2236 partecipanti a Saint-Étienne. Un record portato a 2522 persone il 22 marzo 2025, sempre nel dipartimento della Loira. Ma quindici giorni dopo, Martigny aveva già strappato il primato con 4893 presenze. E sabato è arrivato il nuovo allungo, oltre la soglia dei 4900.

Per ragioni di budget (15'000 franchi da anticipare), gli organizzatori non hanno invitato rappresentanti del Guinness dei primati, ma a loro avviso la convalida notarile garantisce l'ufficialità del risultato.

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