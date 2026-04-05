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Animali Nuovo tentativo di salvataggio della balena incagliata nel Baltico

SDA

5.4.2026 - 18:49

Un catamarano danese è pronto a intervenire.
Un catamarano danese è pronto a intervenire.
Keystone

Un nuovo e inatteso tentativo di salvataggio con un catamarano è allo studio per la megattera incagliata da giorni al largo dell'isola di Poel, nel mar Baltico a nord della Germania.

Keystone-SDA

05.04.2026, 18:49

05.04.2026, 18:54

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente del Land Mecklenburg-Pomerania Anteriore, Till Backhaus, spiegando che la decisione dipenderà da una valutazione sanitaria. Lo riferiscono diversi media tedeschi.

L'animale, una megattera di circa 12 tonnellate e oltre 12 metri di lunghezza, versa in condizioni «molto gravi», secondo il ministro. Il piano prevede l'uso di un catamarano disponibile in Danimarca, con il quale il cetaceo verrebbe sollevato tramite cinghie e trasportato in mare aperto.

La balena si era incagliata nei giorni scorsi nella baia di Wismar, dopo essere stata avvistata più volte nelle ultime settimane tra il porto della città e la costa dello Schleswig-Holstein.

Nuovi segni di vita

I precedenti tentativi di salvataggio non avevano avuto successo e si era deciso di rinunciare per lasciar morire l'animale nella baia, ritenendo che abbia ormai ormai scarse possibilità di sopravvivenza.

A mezzogiorno, la balena avrebbe però improvvisamente dato segni di vita, muovendo la coda e inarcando la schiena, come per prendere un respiro profondo. Da giorni l'animale incagliato viene costantemente irrorato con idranti per aiutarlo il più possibile evitandone la disidratazione e l'eccessivo riscaldamento.

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