  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ferrovie La prossima estate arriva un nuovo treno notturno tra Berna e Amsterdam/Bruxelles

SDA

11.12.2025 - 11:32

La stazione di Berna in una foto d'archivio.
La stazione di Berna in una foto d'archivio.
Keystone

Dalla prossima estate ci si potrà recare con un treno notturno in Belgio e in Olanda partendo dalla Svizzera. Il collegamento sarà offerto dalla compagnia ferroviaria belgo-olandese European Sleeper.

Keystone-SDA

11.12.2025, 11:32

11.12.2025, 11:34

Come indicato sul sito internet dell'azienda, il futuro treno collegherà Amsterdam e Bruxelles a Milano, via Colonia (D), Berna e Stresa (I). Il primo treno partirà giovedì 18 giugno.

Le partenze da Amsterdam e da Bruxelles sono previste il lunedì, il giovedì e il sabato, mentre il ritorno da Milano circolerà il mercoledì, il venerdì e la domenica. La vendita dei biglietti inizierà tra gennaio e febbraio, quando saranno fornite maggiori informazioni su orari e itinerario.

European Sleeper è organizzata in forma di cooperativa. A fine maggio 2021 la società ha raccolto 500 mila euro in appena un quarto d'ora, collocando azioni presso oltre 350 piccoli investitori. Oggi il capitale sociale supera i 5 milioni di euro ripartiti tra quasi 5 mila persone.

Attualmente European Sleeper gestisce un treno notturno tra Bruxelles e Praga, via Berlino. Entro fine marzo si aggiungerà un collegamento tra Parigi e la capitale tedesca.

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
La principessa svedese Sofia ha incontrato più volte Epstein
Olimpiadi 2026: la Regione Lombardia risponde al Governo retico
Pesante caduta per Michelle Gisin durante l'allenamento di discesa libera a St. Moritz
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco

Altre notizie

Nel Niederdorf. La Città di Zurigo copre le scritte sui «mori» su due edifici storici

Nel NiederdorfLa Città di Zurigo copre le scritte sui «mori» su due edifici storici

Spazio. Persi i contatti con la sonda Maven in orbita intorno a Marte

SpazioPersi i contatti con la sonda Maven in orbita intorno a Marte

Vaud. Quasi 60 kg di hashish trovati in un camper a Bavois

VaudQuasi 60 kg di hashish trovati in un camper a Bavois