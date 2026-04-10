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Nidvaldo Addio al ristorante girevole sullo Stanserhorn a quota 1'898 metri

SDA

10.4.2026 - 16:01

Una volta ultimati i lavori, il nuovo complesso comprenderà un ristorante self-service da 120 posti, un locale con servizio al tavolo da 60 posti, spazi per banchetti fino a 150 persone e sale per la conduzione di seminari. Sono inoltre previste due terrazze panoramiche.
Una volta ultimati i lavori, il nuovo complesso comprenderà un ristorante self-service da 120 posti, un locale con servizio al tavolo da 60 posti, spazi per banchetti fino a 150 persone e sale per la conduzione di seminari. Sono inoltre previste due terrazze panoramiche.
Keystone

Il ristorante panoramico girevole in cima allo Stanserhorn (NW) a quota 1'898 metri, inaugurato nel 2001, dovrà fare spazio ad una nuova costruzione. Il progetto del valore di circa 34 milioni di franchi mira ad adeguare l'offerta alle esigenze attuali dei visitatori.

Keystone-SDA

10.04.2026, 16:01

10.04.2026, 16:05

Il nuovo edificio, progettato dalla comunità di lavoro grigionese Weitschies Krähenbühl, è stato presentato oggi dalla società Stanserhorn Bahn e la sua realizzazione è prevista tra il 2028 e il 2030. La struttura si erigerà su tre piani e le nuove facciate in legno e vetro si presteranno al paesaggio alpino circostante, è stato precisato.

L'attuale «Rondorama» – il ristorante panoramico a movimento rotatorio, edificato in quattro mesi e costato all'epoca 4,5 milioni di franchi – non risponde più alle esigenze odierne, ha spiegato la società.

E questo anche a causa dell'aumento dell'afflusso di visitatori dopo l'introduzione della nuova funivia a due piani CabriO. Le capacità risultano infatti limitate, in particolare per la gestione simultanea di escursionisti ed eventi.

Una volta ultimati i lavori, il nuovo complesso comprenderà un ristorante self-service da 120 posti, un locale con servizio al tavolo da 60 posti, spazi per banchetti fino a 150 persone e sale per la conduzione di seminari. Sono inoltre previste due terrazze panoramiche.

Nonostante l'ampliamento i promotori sottolineano che la vetta sulle Alpi della svizzera centrale non intende trasformarsi in una destinazione per il turismo di massa.

Anche in futuro, la capacità dall'iconica funivia resterà limitata, ha precisato Stanserhorn Bahn, trasportando al massimo 234 persone all'ora.

Durante i lavori il sito rimarrà accessibile, seppur con capacità ridotte. Le modalità di finanziamento del progetto non sono ancora state definite.

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