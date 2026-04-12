ValangheNW: escursionista 18enne travolto da valanga, gravemente ferito
SDA
12.4.2026 - 16:28
Un escursionista di 18 anni ha riportato gravi ferite dopo essere stato travolto ieri da una valanga mentre scendeva dal Pilatus, nel cantone di Nidvaldo.
Keystone-SDA
12.04.2026, 16:28
SDA
I soccorritori hanno trovato la vittima con l'aiuto di un cane da valanga, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Nidvaldo.
L'incidente è avvenuto poco prima delle 15.00 in un «passaggio delicato» della discesa, indica la nota. La vittima faceva parte di un gruppo di cinque persone, formatosi poco prima per affrontare la discesa insieme.
Il 18enne investito dalla valanga e gravemente ferito è stato elitrasportato in un ospedale fuori cantone, indica lla nota.
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