Il granconsigliere nidvaldese Remigi Zumbühl (PLR), scomparso il 26 agosto a Wolfenschiessen, nel canton Nidvaldo, è stato trovato morto mercoledì nel lago dei Quattro Cantoni vicino a Buochs. La causa esatta del decesso non è ancora stata determinata.

I comuni di Buochs, in alto, e di Ennetbuergen, in basso, nel canton Nidvaldo (immagine d'illustrazione). KEYSTONE/Urs Flueeler

Una settimana fa le ricerche sono state estese alla foce dell'Engelbergeraa nel lago dei Quattro Cantoni nella zona di Aawasseregg a Buochs, si legge in un comunicato della polizia cantonale di Nidvaldo.

I sommozzatori delle polizie comunale di Lucerna e cantonale di Svitto hanno perlustrato le zone vicine alla riva.

Da questa settimana, anche la polizia cantonale di Zurigo ha contribuito alle ricerche con un'imbarcazione munita di telecamera per l'osservazione nelle profondità del lago ed è riuscita a individuare il corpo, precisa la nota. Zumbühl è stato recuperato da sommozzatori della polizia di Lucerna.

La causa esatta del decesso non è ancora stata determinata ed è oggetto di indagine da parte dell'Istituto di medicina legale di Zurigo per conto della procura di Nidvaldo. Secondo la nota, al momento non ci sono indizi che facciano pensare a un intervento di terzi. La polizia non intende fornire altre informazioni, indica il comunicato.

ns, ats