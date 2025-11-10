  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton Berna Incendio in una casa plurifamiliare di Oberbipp, perde la vita un bambino

SDA

10.11.2025 - 11:36

Una sessantina di pompieri sono intervenuti per domare l'incendio (immagine simbolica)
Una sessantina di pompieri sono intervenuti per domare l'incendio (immagine simbolica)
Keystone

Un bambino è morto e due altre persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la notte scorsa in una casa plurifamiliare di Oberbipp, nel Canton Berna.

Keystone-SDA

10.11.2025, 11:36

10.11.2025, 11:40

Lo indica in una nota la polizia cantonale bernese, precisando che diversi altri inquilini sono stati esaminati sul posto perché sospettati di intossicazione da fumo. L'edificio ha subito danni ingenti e al momento non è più abitabile.

Poco dopo le 02.20, le forze dell'ordine sono state informate che il tetto di un'abitazione aveva preso fuoco. Giunti rapidamente sul posto, una sessantina di pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio solo dopo diverse ore di intervento, ha precisato la polizia.

All'interno del condominio è stato trovato il bambino privo di vita. Secondo le autorità, ci sono indizi concreti sulla sua identità, ma la vittima non è ancora stata formalmente identificata. Le due persone ferite sono invece state trasportate in ospedale.

Altre diciassette, che si trovavano nell'edificio al momento dello scoppio dell'incendio, hanno dovuto essere sfollate. Per precauzione, sono state evacuate anche tre abitazioni vicine. Nel frattempo sono state trovate soluzioni di ricollocamento con il sostegno del comune.

Sul posto è inoltre intervenuto il Care Team del canton Berna per prestare supporto psicologico ai presenti, prosegue la nota. La polizia cantonale ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze e le cause esatte dell'incendio.

I più letti

Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»
Nicolas Sarkozy esce di prigione, concessa la libertà vigilata
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»
Caos al compleanno di Kris Jenner: la polizia interrompe la festa nella villa di Jeff Bezos

Altre notizie

Ecco cos'è successo. Il Vaticano conferma l'indagine su una guardia svizzera per un episodio antisemita

Ecco cos'è successoIl Vaticano conferma l'indagine su una guardia svizzera per un episodio antisemita

Pirata della strada. Neopatentata beccata a 144 km/h sugli 80, via subito la licenza di condurre

Pirata della stradaNeopatentata beccata a 144 km/h sugli 80, via subito la licenza di condurre

Video virale su TikTok. Auto portata via dal carroattrezzi, ma dentro c'è una donna che dorme: «Dove sono?»

Video virale su TikTokAuto portata via dal carroattrezzi, ma dentro c'è una donna che dorme: «Dove sono?»