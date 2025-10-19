  1. Clienti privati
Sarebbe la prima volta Oggetto colpisce e rompe il parabrezza di un Boeing, si è trattato di detriti spaziali?

SDA

19.10.2025 - 21:14

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Ted S. Warren/AP/dpa

I piloti di un Boeing 737 MAX della United Airlines in volo da Denver a Los Angeles hanno avuto un momento di panico durante il volo e sono stati costretti a un atterraggio d'emergenza, dopo che un oggetto ha colpito e rotto il parabrezza della cabina di pilotaggio. Uno dei due piloti ha anche riportato ferite a un braccio.

Keystone-SDA

19.10.2025, 21:14

19.10.2025, 21:53

Non è stato ufficialmente dichiarato che cosa abbia colpito l'aereo, ma dato che l'impatto è avvenuto a un'altitudine di 36.000 piedi, molti ipotizzano che possa trattarsi di un meteorite o di detriti spaziali.

Alcune immagini pubblicate su X mostrano i danni significativi all'intero parabrezza, insieme a un evidente punto di impatto nell'angolo in alto a destra.

Non si escludono comunque altre ipotesi come un guasto elettrico o grandine di grandi dimensioni (evento raro a quell'altitudine).

Se si dovesse stabilire che la causa dell'incidente, avvenuto giovedì, sono detriti spaziali, si tratterebbe del primo caso mai registrato su un aereo commerciale.

