Oggetto colpisce e rompe il parabrezza di un Boeing, si è trattato di detriti spaziali?

Sarebbe la prima voltaOggetto colpisce e rompe il parabrezza di un Boeing, si è trattato di detriti spaziali?
SDA
19.10.2025 - 21:14
I piloti di un Boeing 737 MAX della United Airlines in volo da Denver a Los Angeles hanno avuto un momento di panico durante il volo e sono stati costretti a un atterraggio d'emergenza, dopo che un oggetto ha colpito e rotto il parabrezza della cabina di pilotaggio. Uno dei due piloti ha anche riportato ferite a un braccio.
Keystone-SDA
19.10.2025, 21:14
19.10.2025, 21:53
SDA
Non è stato ufficialmente dichiarato che cosa abbia colpito l'aereo, ma dato che l'impatto è avvenuto a un'altitudine di 36.000 piedi, molti ipotizzano che possa trattarsi di un meteorite o di detriti spaziali.
Alcune immagini pubblicate su X mostrano i danni significativi all'intero parabrezza, insieme a un evidente punto di impatto nell'angolo in alto a destra.
Non si escludono comunque altre ipotesi come un guasto elettrico o grandine di grandi dimensioni (evento raro a quell'altitudine).
Se si dovesse stabilire che la causa dell'incidente, avvenuto giovedì, sono detriti spaziali, si tratterebbe del primo caso mai registrato su un aereo commerciale.
United Airlines Flight Diverts to Salt Lake City After Cockpit Windscreen Cracks, Pilot Injured
Salt Lake City, UT – October 16, 2025 – United Airlines Flight UA1093, a Boeing 737 MAX 8, made an emergency landing at Salt Lake City International Airport on Thursday after… pic.twitter.com/jEbyH48B8C