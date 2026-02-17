2026: Capodanno cinese sotto il segno del cavallo Una festaiola si fa fotografare con i danzatori di leoni nella Chinatown di Bangkok. Il Capodanno cinese si celebra il 17 febbraio 2026, inaugurando l'Anno del Cavallo. Immagine: IMAGO/SOPA Images Danzatori di leoni si esibiscono in un centro commerciale di Bangkok in preparazione del prossimo Capodanno cinese. Immagine: IMAGO/SOPA Images Un'anziana posa davanti a un box fotografico con cavalli al Wat Mangkon Kamalawat, vicino a Yaowarat Road. Rappresentano l'anno del cavallo nello zodiaco cinese. Immagine: IMAGO/SOPA Images Festeggiati riprendono e catturano i palloncini che cadono durante il conto alla rovescia per il passaggio all'anno 2026 in un centro commerciale di Pechino. Immagine: KEYSTONE 2026: Capodanno cinese sotto il segno del cavallo Una festaiola si fa fotografare con i danzatori di leoni nella Chinatown di Bangkok. Il Capodanno cinese si celebra il 17 febbraio 2026, inaugurando l'Anno del Cavallo. Immagine: IMAGO/SOPA Images Danzatori di leoni si esibiscono in un centro commerciale di Bangkok in preparazione del prossimo Capodanno cinese. Immagine: IMAGO/SOPA Images Un'anziana posa davanti a un box fotografico con cavalli al Wat Mangkon Kamalawat, vicino a Yaowarat Road. Rappresentano l'anno del cavallo nello zodiaco cinese. Immagine: IMAGO/SOPA Images Festeggiati riprendono e catturano i palloncini che cadono durante il conto alla rovescia per il passaggio all'anno 2026 in un centro commerciale di Pechino. Immagine: KEYSTONE

Il 17 febbraio inizia il Capodanno cinese, una delle feste più importanti del calendario lunare. Quest'anno è l'Anno del Cavallo di Fuoco. Cosa significa per voi?

Hai fretta? blue News riassume per te Il 17 febbraio 2026 inizia il Capodanno cinese sotto il segno del Cavallo di Fuoco, che è sinonimo di un'energia del fuoco particolarmente forte nel tradizionale ciclo di 60 anni.

Secondo gli esperti, il 2026 sarà probabilmente caratterizzato da dinamismo, emozioni e cambiamenti, con un potenziale impulso per settori come la tecnologia, l'energia, l'arte e la gastronomia.

A seconda del segno zodiacale, l'anno promette punti focali diversi, dalle opportunità e nuovi inizi alla pazienza e alla stabilità, con previsioni individuali che dipendono dall'oroscopo personale. Mostra di più

Lo zodiaco cinese segue un ciclo di dodici anni con questi animali in ordine fisso: ratto, bufalo, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale.

Il segno zodiacale dipende dall'anno di nascita. Chiunque sia nato il primo giorno dell'anno lunare 2026 o dopo, è sotto il segno del Cavallo.

Ma non è tutto: oltre al segno animale, il sistema tradizionale prevede anche un cosiddetto ciclo di 60 anni, composto da dieci «steli celesti» e dodici «rami terrestri» e fornisce una divisione più differenziata degli anni.

Il 2026 un anno particolarmente caldo

L'anno solare cinese è creato combinando un segno zodiacale con un cosiddetto «tronco celeste» (uno dei cinque elementi, yin o yang) e un «ramo terrestre» (uno dei dodici animali).

Nel 2026 il tronco celeste «Bing» - che simboleggia il grande sole - incontra il ramo terrestre «Wu», il cavallo.

Questo segna l'inizio dell'Anno del Cavallo di Fuoco.

Secondo il consulente feng shui di Hong Kong Thierry Chow, il 2026 è un anno particolarmente energetico.

Dato che sia «Bing» che il cavallo sono associati all'elemento fuoco, è probabile che l'influenza di questo elemento sia particolarmente forte.

Le industrie associate al fuoco - come la tecnologia, l'energia, l'arte, la moda e la gastronomia - potrebbero essere sempre più al centro dell'attenzione, riferisce la CNN.

In cerca di un equilibrio

La forte influenza del fuoco potrebbe avere un impatto anche sul clima e sull'umore: è possibile che si verifichino più eventi legati al calore e situazioni emotivamente cariche.

Allo stesso tempo, l'anno potrebbe essere benefico per le persone che beneficiano dell'elemento fuoco nel loro «mix di elementi» personale, soprattutto per i nati in autunno o in inverno.

«Nel feng shui, ogni oroscopo si basa sui cinque elementi: metallo, legno, acqua, fuoco e terra. L'obiettivo è creare un equilibrio. Non c'è un bene o un male assoluto», dice Chow, «i cambiamenti possono anche portare delle opportunità».

Quali sono le tradizioni?

I 15 giorni di celebrazioni culminano nella Festa delle Lanterne, quando le strade si illuminano di rosso e gli ultimi giorni sono caratterizzati da danze, fuochi d'artificio e festeggiamenti in famiglia.

Le tradizioni precedenti includono la pulizia delle case per allontanare gli spiriti maligni, lo scambio di hongbao (buste rosse contenenti denaro) e la preparazione di piatti simbolici come i ravioli o il pesce, che simboleggiano l'abbondanza e la buona sorte.

Qual è il vostro segno zodiacale cinese?

Scoprilo qui: Topo: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

Bufalo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Lepre (coniglio) : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Drago: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Cavallo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Capra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Scimmia: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cane: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Maiale: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Mostra di più

E cosa ha in serbo l'anno per voi?

L'Anno del Cavallo di Fuoco è iniziato a metà febbraio 2026. Nell'astrologia cinese è sinonimo di dinamismo, velocità e forti emozioni.

Topo: un anno ricco di cambiamenti. È richiesta flessibilità.

Bufalo: la pazienza paga. La stabilità deriva dalla perseveranza.

Tigre: buone opportunità per nuovi progetti - il coraggio è premiato.

Lepre (Coniglio): anno piuttosto tranquillo, concentratevi sulle relazioni e sull'equilibrio.

Drago: molta energia e visibilità, ma attenzione al potenziale di conflitto.

Serpente: un approccio strategico porta vantaggi. Non abbiate fretta.

Cavallo: il vostro anno è ricco di dinamismo, ma anche di aspettative elevate.

Capra: gli impulsi creativi e i nuovi contatti sono al centro dell'attenzione.

Scimmia: opportunità nella vostra carriera se valutate attentamente i rischi.

Gallo: struttura e disciplina aiutano a dominare le turbolenze.

Cane: l'attenzione è rivolta alle relazioni e alla lealtà.

Maiale: un anno di pianificazione invece che di grandi balzi.

Va notato che nell'astrologia cinese le previsioni individuali dipendono dalla data esatta di nascita e dalla costellazione personale di elementi dell'oroscopo.