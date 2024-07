È tutto pronto per il lancio di Ariane 6. (Immagine d'archivio: un lancio di Ariane 5). Keystone

È confermato per le 20:00 ore svizzere il primo volo del lanciatore europeo – con partecipazione elvetica – Ariane 6.

SDA

Il suo volo non soltanto sarà il primo dopo una pausa di un anno dal Centro spaziale di Kourou (Guyana Francese), ma è destinato a segnare un passo in avanti per la Space Economy in Europa, grazie alla sua capacità di trasportare più carichi, rilasciandoli su orbite diverse.

«Ariane 6 è sicuramente il lanciatore giusto per il mercato commerciale», ha detto all'agenzia italiana ANSA il direttore del Trasporto spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea, Toni Tolker-Nielsen.

È un test, ecco cosa succederà

Il lancio di oggi è comunque un test, nel quale il lanciatore rilascerà i suoi carichi sulla stessa orbita, ma in tempi diversi: prima i cubesat, 14 in tutto fra i 5 esperimenti e i 9 dimostratori tecnologici, sia di istituzioni di ricerca sia da aziende private.

Soltanto dopo si prevede il rilascio delle due capsule di rientro, una di un'azienda e una di ArianeGroup.

Questo accadrà mentre lo stadio superiore scenderà su un'orbita più bassa per rientrare nell'atmosfera e bruciare. Sia le due capsule, sia le parti dello stadio superiore dell'Ariane 6 che resisteranno all'impatto affronteranno un rientro controllato nell'oceano Pacifico.

«Il successo più grande sarebbe il rilascio in orbita di tutti i satelliti», ha detto ancora Tolker-Nielsen. «Ma in questo volo anche il solo lancio sarà un successo».

Attesa fino alle 21:00

Bisognerà attendere un'ora, ossia le 21:00, per poter stabilire che tutto è andato bene e che il nuovo lanciatore è pronto a entrare in attività. «Sono fiducioso perché abbiamo fatto tutto quello che andava fatto», ha detto ancora Tolker-Nielsen. «Se tutto andrà bene – ha aggiunto – per l'Ariane 6 sono previsti 6 lanci nel 2025 e 8 lanci nel 2026».

È «fiducioso e orgoglioso» anche Jens Franzeck, direttore delle operazioni per ArianeGroup, l'azienda a capo della cordata industriale di 13 Paesi, che ha realizzato il lanciatore. «Molto fiducioso per il lancio» è anche Cyrille Ponroy, direttore del volo inaugurale per Arianespace, la società che gestisce i lanci.

«Tutto sta procedendo bene» anche per Carine Leveau, direttore del Trasporto spaziale dell'agenzia spaziale francese Cnes.

Per lei «la sfida più grande è l'ultima riaccensione» del motore Vinci, il motore dello stadio superiore progettato per accendersi più volte per rilasciare i satelliti e un'ultima volta per scendere verso l'atmosfera terrestre, bruciando nell'impatto al fine di ridurre l'inquinamento prodotto in orbita dai detriti spaziali.

SDA